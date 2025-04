Londra, dal 2 aprile 2025 scatta il visto per entrare in Gran Bretagna: come ottenere l'Eta in pochi minuti

Niente più Gran Bretagna senza un passaporto: come effetto della Brexit, l’uscita dall’Unione Europea, da mercoledì 2 aprile anche tutti i cittadini europei, italiani compresi, non potranno più entrare nel Regno Unito mostrando solo la carta d’identità. Di fatto l’Inghilterra chiude le porte agli Europei che saranno tutti considerati immigrati e dovranno avere il passaporto e ‘pagare’ il visto temporaneo d’ingresso, l’Eta – Electronic Travel Authorisation – come già avvenuto per i cittadini extra-UE di 50 stati a partire dall’8 gennaio 2025.

I passeggeri dei voli in transito senza attraversare il confine britannico sono esentati dal visto temporaneo dopo le pressioni dell’aereoporto di Heathrow, il più trafficato d’Europa (quasi 84 milioni di passeggeri nel 2024, un terzo dei quali provenienti dall'Ue confinante; i mezzi pronti al decollo in certi orari sono in fila a rullare sulla pista, una dozzina alla volta, e si alzano in volo nel giro di pochi minuti), che teme una perdita di passeggeri come effetto dell’Eta. Solo gli aeroporti di Heathrow e Manchester vantano disposizioni per il transito lato volo nel Regno Unito. In pratica chi rimane in aeroporto per prendere un altro volo non ha bisogno dell’Eta, mentre chi ad esempio sbarca da una nave da crociera e usa gli aeroporti di Londra per tornare in patria, sbarcando sul suolo inglese e raggiungendo i terminal con bus o taxi, sarà soggetto al titolo.

L'app Eta dovrebbe agevolare chi deve richiedere e pagare il permesso transitorio per entrare in Gran Bretagna

L'Electronic Travel Authorisation (ETA) è un'autorizzazione elettronica obbligatoria per entrare nel Regno Unito senza visto, destinata ai cittadini di circa 30 paesi europei, inclusi tutti quelli dell'Unione Europea, tranne l'Irlanda. Il permesso è valido per soggiorni fino a sei mesi per turismo o motivi non lavorativi. L'Autorizzazione elettronica per i viaggi è collegata digitalmente al passaporto e viene richiesta per migliorare il controllo delle frontiere britanniche. Ma questa misura, decisa in seguito alla Brexit, ossia all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, avvenuta nel 2020, si traduce in più burocrazia e maggiori costi per chi si reca a Londra o in Gran Bretagna anche solo per un breve viaggio di turismo. In epoca di dazi sui beni di consumo l’Eta, ancorché legittimo, suona un po’ come un dazio turistico sul transito in GB.

Il costo dell’Eta è di 10 sterline (circa 12 euro) per richiesta e l'autorizzazione rimane valida per due anni. Tuttavia, il prezzo aumenterà a 16 sterline, quasi 20 euro, dal 9 aprile 2025. Il permesso non consente di svolgere attività lavorative nel Regno Unito, né di sposarsi o registrare un’unione civile, per i quali è richiesto un visto specifico. Il permesso è valido per due anni ma consente visite fino a sei mesi in questo arco di tempo.

Per richiedere l'Eta, l’Electronic Travel Authorisation, sono necessari un passaporto valido, un indirizzo email e un metodo di pagamento elettronico, come carta di credito, carta di debito, Apple Pay o Google Pay. La questione non è semplice anche perché i tempi per ottenere un passaporto in Italia possono essere lunghi, anche se dovrebbero essere garantite le urgenze.

La domanda per l’Eta può essere presentata online tramite l’app gratuita UK ETA, disponibile su Apple Store e Google Play, o attraverso il sito ufficiale del governo britannico gov.uk/guidance/using-the-uk-eta-app. Il processo, una volta che si anno in mano passaporto e metodo di pagamento online, richiede circa 10 minuti e, nella maggior parte dei casi, la risposta viene fornita in pochi minuti. Tuttavia, il Governo britannico consiglia di presentare la richiesta con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla partenza. In caso di esito positivo, l'Eta viene collegato digitalmente al passaporto del richiedente.

Dal 2 aprile 2025, l'Eta sarà obbligatoria per tutti i viaggiatori dell'Unione Europea, inclusi gli italiani, diretti nel Regno Unito. È un documento di viaggio obbligatorio riservato agli stranieri esentati dall'obbligo di visto. Non è necessario per i cittadini britannici e irlandesi, per chi viaggia dall'Irlanda, Guernsey, Jersey o dall'Isola di Man. Inoltre non è richiesto per chi possiede già un visto o un permesso di residenza nel Regno Unito e chi viaggia con un passaporto dei territori britannici d'oltremare. Secondo il sito 'Welcome to Gov.UK' (gov.uk) l'Eta non va bene per svolgere un lavoro retribuito o non retribuito per un'azienda del Regno Unito o per lavoratori autonomi, salvo eccezioni (Creative Worker visa concession); per vivere nel Regno Unito con visite frequenti o successive; per sposarsi o registrare un'unione civile: anche per dare comunicazione di matrimonio o unione civile sarà necessario richiedere un visto ad hoc (Marriage Visitor visa).