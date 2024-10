Morto il padre delle ‘Tic Tac’: chi era Giandonato Nicola, pilastro della Ferrero

Roma, 22 ottobre 2024 – Giandonato Nicola, storico manager della Ferrero e “padre” delle celebri caramelle Tic Tac, è morto il 17 ottobre all’età di 98 anni. Fu uno dei pilastri della struttura manageriale dell’azienda albese e contribuì alla sua internazionalizzazione, esportando i suoi prodotti in Germania, Francia e Stati Uniti. Nicola lascia la moglie Bianca Vetrino, ex vicepresidente della Regione Piemonte ed ex assessore alla Sanità, e i figli Carlotta e Franco.

La famiglia Ferrero ha partecipato al cordoglio per la sua perdita con un messaggio: “Maria Franca Ferrero e il figlio Giovanni si uniscono all’immenso dolore della famiglia Nicola per la scomparsa del dottor Giandonato Nicola, con il ricordo indelebile delle sue grandi qualità professionali e della sua dedizione all’azienda e alla famiglia Ferrero”.

La storia di Giandonato Nicola

Nato nel 1926, Giandonato Nicola iniziò a lavorare per Michele Ferrero nel 1958, appena laureato in Economia e Commercio: prima impiegato presso lo stabilimento tedesco di Stadtallendorf, venne poi trasferito negli impianti francesi di Villers-Écalles, in Normandia. E infine arrivò negli Stati Uniti, dove iniziò ad impegnarsi per il lancio delle Tic Tac.

Le famose caramelle vennero lanciate sul mercato per la prima volta con il nome di “Refreshing Mint” (menta rinfrescante) nel 1969, per poi diventare Tic Tac l’anno successivo. E conquistare in breve tempo i mercati di tutto il mondo.