Le serie e i film d’animazione dell’autunno 2024

In queste settimane e nei prossimi mesi, ci saranno diverse serie e film d’animazione disponibili per il pubblico italiano. Che sia al cinema o attraverso le piattaforme streaming, il menù è vario e soddisferà i diversi palati. A seguire potete trovare un elenco con i titoli più interessanti e dove recuperarli.

Il robot selvaggio

Non possiamo non partire segnalandovi questa pellicola che, in pochi giorni ha entusiasmato la critica e il pubblico accorso a vederlo al cinema. Nelle sale italiane è disponibile dallo scorso 10 ottobre mentre in America è uscito il 27 settembre 2024. La trama della pellicola segue l’avventura e il viaggio di un robot - l'unità ROZZUM 7134, abbreviato "Roz" – che, in seguito a un naufragio, si ritrova su un'isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente che lo circonda. Piano piano e col tempo inizierà a tessere e creare relazioni con gli altri animali dell'isola, adottando anche un'ochetta orfana. Visto il grande riscontro ottenuto fin dal suo debutto, è già stato ufficializzato un secondo capitolo del film d’animazione.

Papmusic – Animation for fashion

Di produzione italiana, questa pellicola vede, al centro del racconto, una nuova casa di moda italiana – appunto la PAPmusic del titolo – che, insieme al suo giovane team eclettico e divertente, si ritrova a lanciare una nuova collezione di moda. Amori, contrasti caratteriali e dinamiche lavorative si intrecciano continuamente, sostenuti da ritmo incalzante e divertente, con numerosi colpi di scena. Al centro della storia c'è il rapporto amoroso ma sempre conflittuale tra LUI e LEI che sono rispettivamente il direttore commerciale e colei che ha il ruolo di stilista dell'azienda. Non mancano episodi divertenti, intrecci amorosi, dinamiche professionali e tanta musica, elementi che accompagnano una narrativa giovane e serrata. Realizzata in CGI, il film non ha ottenuto consensi della critica e del pubblico che non ha premiato la pellicola negli incassi. Nonostante ciò, è stato annunciato già un seguito, PAPmusic 2 - Il lancio di produzione, già in produzione.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

La serie animata è creata da Jeff Trammell per Disney+ ed è basata sul personaggio Spider-Man dei fumetti Marvel. Il progetto è destinato a essere una delle serie televisive del Marvel Cinematic Universe (MCU) prodotta da Marvel Studios Animation. Al centro della trama c’è la storia delle origini di Peter Parker con i i primi giorni come Spider-Man. Inoltre, dalle anticipazioni emerse finora, è ambientata in una linea temporale alternativa in cui Norman Osborn diventa il mentore di Parker al posto di Tony Stark. Trammell è il capo scrittore. Una seconda stagione è già in lavorazione, ancora prima dell’esordio sulla piattaforma streaming. Lo stile di animazione scelto rende omaggio ai primi fumetti di The Amazing Spider-Man di Stan Lee e Steve Ditko. Ecco la sinossi ufficiale della serie d’animazione: “Marvel Studios presenta Your Friendly Neighborhood Spider-Man, dove la vita di Peter Parker, che si sta preparando all’orientamento scolastico per la scuola superiore, cambia completamente per via di alcuni eventi che lo portano a vivere un viaggio del tutto inaspettato. Nel primo episodio, scopriremo l’inizio della nuova era dell’Uomo Ragno!”.

Oceania 2

Appuntamento al cinema dal 27 novembre 2024 per “Oceania 2”, secondo capitolo che vede nuovamente insieme Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio. In originale la pellicola si intitola Moana ed è stata diretta da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller (al loro esordo nella regia) e prodotta da Christina Chen e Yvett Merino. Originariamente il seguito di Oceania era stato pensato come una serie in streaming limitata per Disney+. Col passare del tempo, però, la scelta è cambiata e la storia è stata rielaborata pensando a un sequel cinematografico, nel febbraio scorso.

Ecco la trama ufficiale condivisa per l’uscita del film nei cinema: “Tre anni dopo gli eventi del primo film, Vaiana riceve una chiamata inaspettata dai suoi antenati esploratori e forma la sua squadra, riunendosi con il suo amico, il semidio Maui. Mentre viaggiano verso i lontani mari dell'Oceania per spezzare la maledizione del dio Nalo sull'isola nascosta di Motufetu, che un tempo collegava le genti dell'oceano, affrontano vecchi e nuovi nemici, tra cui Kakamora e la dea della malavita Matangi”.

Transformers One

Già disponibile nelle sale cinematografiche dal 27 settembre scorso, il film è basato sulla linea di giocattoli Transformers di Hasbro. È stato diretto da Josh Cooley da una sceneggiatura di Eric Pearson e dalla coppia di sceneggiatori Andrew Barrer e Gabriel Ferrari. La pellicola è ambientata su Cybertron, il pianeta natale dei Transformers, e descrive le origini e la prima relazione tra Optimus Prime e Megatron.

Ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica, che ha elogiato la storia, l'animazione e le performance vocali, ma – al momento – non ha conquistato il botteghino, limitandosi a oltre 114,3 milioni di dollari in tutto il mondo, forse non raggiungendo il pareggio nei costi di produzione. In America ha incassato 9,6 milioni di dollari nel suo primo giorno di uscita, inclusi 3,4 milioni di dollari dalle anteprime di mercoledì e giovedì sera. Ha fatto il suo debutto, nel fine settimane, con una cifra pari a 24,6 milioni, finendo secondo dietro Beetlejuice Beetlejuice. Il risultato è stato considerato deludente, ma c'era ottimismo sul fatto che avrebbe avuto successo nelle settimane successive. Nel suo secondo weekend, però, ha avuto un calo del 62,8%, incassando solo 9,2 milioni di dollari e finendo al terzo posto. A impedire una possibile risalita negli incassi è stata anche l’uscita nelle sale de “Il robot selvaggio” che ha catalizzato l’attenzione e l’interesse degli spettatori.

Tomb Raider - La leggenda di Lara Croft

Disponibile su Netflix con tutti gli 8 episodi che compongono la prima stagione, Tomb Raider - La leggenda di Lara Croft racconta direttamente gli eventi successivi al videogioco “Shadow of the Tomb Raider”, uscito nel 2018. Si tratta della seconda serie animata ispirata allo stesso franchise dopo Revisioned: Tomb Raider (uscito nel 2007), ed è quasi realizzata in stile anime. Ecco la trama ufficiale: “Quando un misterioso ladro mascherato ruba da Croft Manor un antico e potente artefatto cinese, Lara è costretta a tornare in azione: durante la missione di ricerca dovrà affrontare nuove avventure, esplorare le profondità di tombe abbandonate e risolvere enigmi millenari, finendo per trovarsi faccia a faccia con se stessa e decidere che tipo di eroina vuole essere e diventare. Nel 2025 uscirà la seconda stagione, già annunciata e confermata.