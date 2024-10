Raid di Israele contro le banche di Hezbollah. La risposta del gruppo finanziario: “Occhio per occhio, dente per dente”

Roma, 21 ottobre 2024 – Attacchi aerei israeliani hanno colpito le filiali della banca al-Quard al-Hassan, accusata di finanziare Hezbollah, nella tarda serata ieri e nelle prime ore di stamattina, nel tentativo di ridurre la capacità del Partito di Dio di finanziare le operazioni militari.

L'associazione al-Qard al-Hassan, braccio finanziario di Hezbollah, ha affermato in una dichiarazione di aver adottato “tutte le procedure necessarie dall'inizio della guerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore e può confermare che sono al sicuro”. Lo riporta Al Jazeera sottolineando che la dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'esercito israeliano ha preso di mira le filiali del gruppo finanziario in tutto il Libano. “Occhio per occhio, dente per dente”, conclude la dichiarazione.

Sono stati segnalati almeno 11 attacchi nella periferia meridionale di Beirut, mentre altri attacchi si sono verificati nel Libano meridionale e nella regione nord-orientale della valle della Beqaa, tutte roccaforti di Hezbollah, mentre i civili in preda al panico cercavano di mettersi al riparo.

epa11672390 People inspect the site of an Israeli airstrike that targeted a branch of the Al-Qard Al-Hassan finance group in Al-Shiyah, Beirut, Lebanon, 21 October 2024. The Israeli military said the air forces conducted late on 20 October a series of targeted strikes against dozens of facilities and sites used by Al-Qard al-Hassan Association, an organization used by Hezbollah to finance its activities. The strikes were conducted in the areas of Beirut, southern Lebanon, and Baalbek. According to the Lebanese Ministry of Health, more than 2,460 people have been killed and over 11,500 others have been injured in Lebanon since the start of recent escalations of hostilities. EPA/STR