L’Australia inedita di re Carlo e Camilla. Tra salsicce grigliate e alpaca

Sydney, 22 ottobre 2024 – Re Carlo III e la regina Camilla hanno concluso il tour in Australia in modo insolito. Sorrisi e relax dopo la contestazione dei giorni scorsi da parte di una senatrice aborigena. Le sue grida (“Ridateci la nostra terra”) hanno fatto il giro del mondo.

Ieri a Canberra, dopo aver salutato la folla, Re Carlo si è imbattuto in un ospite particolare. Un simpatico alpaca bianco abbellito con corona in carta oro per l’occasione. Un alpaca ‘reale’ a tutti gli effetti che si è lasciato sfuggire davanti al Re un rumoroso starnuto. L’episodio non ha precedenti e, stando all’ilarità del momento, Carlo non si è scoraggiato ed ha esclamato “salute!” al simpatico animale.

Re Carlo e Camilla in Australia (Ansa)

Oggi invece la giornata è stata segnata da un grande barbecue allestito nella periferia orientale di Sydney. I reali hanno accolto con entusiasmo l’invito alla griglia. Carlo, in giacca cravatta e occhiali scuri, non si tira indietro di fronte alla cottura di hamburger e snag (nome locale delle salsicce). Unico rammarico del sovrano: “Avrei dovuto portarmi dietro il mio timer da cucina. Non vorrei farli cucinare troppo!”.

Gli ospiti d’onore vengono attentamente supervisionati, durante la griglia della carne, dal vincitore di MasterChef Australia. Carlo e Camilla, senza guanti ma muniti di pinze, si destreggiano abilmente nella cottura degli snag.

L'evento è stato organizzato nel sobborgo orientale della città, Parramatta, un'area multiculturale che ospita grandi comunità cinesi e indiane.