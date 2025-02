Come votare a Sanremo 2025, i codici dei cantanti: big e Nuove proposte

Roma, 12 febbraio 2025 – Dopo il voto della sala stampa, che ieri ha incoronato Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia, Brunori Sas e Simone Cristicchi (in ordine casuale), da stasera potrà votare anche il pubblico da casa con il televoto e la giuria delle radio che, come ha spiegato Carlo Conti, "sostituisce la vecchia giuria demoscopica". I codici dei cantanti in gara, i 15 big e le 4 Nuove proposte, rispettano l’ordine di uscita degli artisti sul palco. Ma vediamo come si vota e quali sono i codici associati ai cantanti in scaletta nella seconda serata del Festival.

Carlo Conti con Alessandro Cattelan sul palco di Sanremo per la seconda serata assieme alle Nuove proposte

Come votare

Per votare l’artista preferito si può chiamare da telefono fisso (numero 894.001) o da mobile (475.475.1) e inviare il codice a due cifre associato a ogni concorrente tramite Sms al costo di 0,50 centesimi oppure digitare il codice sulla tastiera in caso di chiamata da telefono fisso al costo di 0,51 centesimi Iva inclusa.

La sessione del televoto sarà aperta e chiusa dal conduttore e accompagnata da una grafica in sovrimpressione.

Come da regolamento, il numero massimo di voti validi è di tre per ogni sessione di voto e per ogni canale di erogazione: quindi si potranno inviare tre Sms da mobile e tre chiamate da utenza fissa. Alcune utenze telefoniche, a causa di limitazioni contrattuali dei gestori telefonici potrebbero non essere abilitate al servizio di televoto.

Nella seconda serata sarà possibile votare 15 dei 29 “big” in gara che tornano per la seconda volta sul palco dell’Ariston e le 4 nuove proposte: Alex Wyse, Vale Lp e Lil Jolie, Maria Tomba e Settembre.

Codici Televoto Nuove proposte

31 - Alex Wyse – Rockstar

32 - Vale Lp e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

33 - Maria Tomba – Goodbye (voglio good vibes)

34 - Settembre – Vertebre

Codici Televoto dei 15 “big” di stasera

01 – Rocco Hunt - Mille vote ancora

02 – Elodie - Dimenticarsi alle 7

03 – Lucio Corsi - Volevo essere un duro

04 – The Kolors - Tu con chi fai l'amore

05 – Serena Brancale - Anema e core

06 – Fedez - Battito

07 – Francesca Michielin - Fango in paradiso

08 – Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

09 – Marcella Bella - Pelle diamante

10 – Bresh - La tana del granchio

11 – Achille Lauro - Incoscienti giovani

12 – Giorgia - La cura per me

13 – Rkomi - Il ritmo delle cose

14 – Rose Villain - Fuorilegge

15 – Willie Peyote - Grazie ma no grazie