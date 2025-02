Pagelle Sanremo 2025 seconda serata: tocca alle Nuove Proposte

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 si sono esibiti i quattro artisti in gara per la categoria delle Nuove Proposte - ovvero Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale Lp con Lil Jolie -, oltre a 14 dei 29 Big in gara.

Le pagelle della seconda serata tengono conto non soltanto delle canzoni - visto che le avevamo già ascoltate tutte nella prima serata del Festival di martedì 11 febbraio -, ma anche dell’outfit di ognuno degli artisti sul palco del Teatro Ariston e della loro performance.

Giudizi, come di consueto irriverenti e ironici - nessuno se la prenda, siamo tutti qui per assistere a uno show -, che danno conto anche della percezione che il pubblico televisivo e del web hanno ricevuto guardando le esibizioni di ognuno.

Una serata, quella di mercoledì 12 febbraio, che ha visto ancora una volta una conduzione rapida e con pochi fronzoli da parte di Carlo Conti.