Carlo Conti e la malattia della nipote: “Bianca Balti le ha trasmesso forza dal palco”

Sanremo, 19 febbraio 2025 – Bianca Balti ha lasciato un segno profondo a Sanremo 2025, senza bisogno di discorsi o monologhi. Splendida, con un abito di piume celeste come i suoi occhi, una scollatura profonda e un sorriso luminoso, è salita sul palco dell’Ariston elegantissima, senza capelli, dopo la chemioterapia. La sua sola presenza ha trasmesso forza e coraggio a chi sta affrontando una sfida simile alla sua.

A partire dallo stesso Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, che ha rivelato un toccante retroscena: “Lo dico con certezza, ho una nipote che sta seguendo lo stesso percorso e mi ha scritto dicendomi quanto fosse ispirata dalla forza di Bianca”. Parole affidate alle pagine del settimanale Chi.

Bianca Balti e Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025 (Ansa)

Bianca Balti, oltre la malattia

Balti, colpita da un cancro ovarico, ha affrontato la malattia senza nascondere fragilità e paure, ma trasformandole in un messaggio di speranza. Sul palco, la modella non ha avuto bisogno di grandi parole per emozionare: il suo esempio è arrivato dritto al cuore di molti. “Tante donne, solo vedendola, hanno trovato un'incredibile forza. È stata un esempio e una lezione anche per molti uomini”, ha sottolineato Conti. Balti come co-conduttrice della seconda serata del Festival è tornata sul palco come ospite anche nella serata finale della kermesse.

Il Festival e il paragone calcistico

Conti ha raccontato anche di uno dei momenti più significativi vissuti all’Ariston: “La cosa più bella è stata quando il pubblico ha cantato: "Uno di noi, Carlo, uno di noi". Probabilmente si sono riconosciuti in una normalità tipica della mia storia umana e professionale”.

Parlando della sua esperienza alla guida del Festival 2025 su cui è da poco calato il sipario, Conti ha fatto un paragone calcistico: “Sanremo è come la Nazionale. Ogni direttore artistico può cambiare schemi, fare catenaccio o giocare all’attacco, ma la vera forza resta la musica. Si parte dalle canzoni, poi ciascuno può aggiungere più o meno ospiti, ma alla fine ciò che conta davvero è la gara”.

E ha aggiunto: “A quale commissario tecnico dell'Italia mi paragonerei? All’attuale ct Luciano Spalletti o al mitico Enzo Bearzot, al quale inizialmente nessuno credeva e poi vinse i Mondiali del 1982”.