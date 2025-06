L’assurda morte di Tobias Tappeiner, l’ex rivale di Sinner in autostrada contromano

Bolzano, 16 giugno 2025 – Ha preso l’autostrada del Brennero contromano schiantandosi contro un’altra auto mentre andava al mare. Ha perso la vita così, ieri all’alba, Tobias Tappeiner, 24 anni, talento del tennis altoatesino. Nessuno si capacita dell’errore fatale che ha causato l’incidente: Tobias conosceva bene lo svincolo di Bolzano sud, da cui ha imboccato l’A22.

Tappeiner era istruttore nella scuola di tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano, militava nel campionato di serie B1 con il TC Bolzano. Viveva a San Paolo di Appiano, a un paio d’ore di macchina da San Candido, paese di Jannik Sinner. E proprio di Sinner era stato l’avversario, prima che il numero uno al mondo decollasse sui circuiti internazionali.

Come racconta Alto Adige, Tappeiner aveva affrontato Sinner più volte. Ai tempi dell’Under 12, l’aveva anche battuto. Parliamo di un torneo di Bressanone nel lontano 2014: 7-6 e 6-3 il risultato a favore di Tobias. Da appena adolescenti Tobias e Jannik erano stati anche in trasferta insieme, per la squadra bolzanina. Tappeiner aveva poi rincontrato Sinner nel 2022: i due compaiono in una foto insieme sulla pagina Instagram del 24enne, con hashtag #forzajannik.

Qui una vecchia foto che ritrae Tappeiner con Sinner (continua sotto)

A ricordare il 24enne oggi è Stefan Laimer, il direttore sportivo del Tc Bolzano, intervistato da Alto Adige: “Sorridente, gentile, con una spicciata ironia. Tobi me lo ricordo così. In campo invece si trasformava: era un leone. Non mollava una palla. Per batterlo dovevi avere qualcosa in più, altrimenti lui alla fine riusciva a prevalere con la sua grinta”.

Ieri mattina Tappeiner ha inspiegabilmente imboccato l’A22 del Brennero in senso opposto e poco lontano dallo svincolo si è scontrato contro il furgone di una famiglia altoatesina di Varna che andava al mare. Erano le 5.15. Sul suo corpo non sarà effettuata autopsia. Lo ha deciso la procura di Bolzano in base al principio secondo cui con la morte del reo l'indagine si estingue. No anche ai test tossicologici.