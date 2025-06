Roma, 16 giugno 2025 - I preparativi sono agli sgoccioli, la data incombe: mercoledì 18 giugno avranno inizio gli esami di Stato, ovvero la Maturità 2025. L'appuntamento è con la tradizionale prima prova, quella di italiano.

Sommario

I maturandi avranno ampia scelta per quanto riguarda la prima prova. Le tracce, secondo le disposizioni ministeriali, saranno sette: due analisi del testo, tre tracce per comporre un testo argomentativo e due su temi di attualità. Abolito, a differenza di quanto ancora in molti si aspettano, il tema storico. L'ora x scatterà alle 8.30, e gli studenti potranno soffermarsi al massimo per sei ore per questa prima prova. Tutti gli istituti di lingua italiana del Paese avranno a disposizione le medesime tracce, senza distinzione di indirizzo.

La prima prova avrà un valore di 20 punti, come le altre due: quella di indirizzo (in programma mercoledì 18) e l'orale. Il totale delle tre si addizionerà ai crediti maturati nel corso del triennio (per un massimo di 60).

La lista dell'occorrente è breve: le penne (è consigliabile portarne più di una, nel caso ci fossero malfunzionamenti) e il vocabolario italiano, consultabile in qualunque momento.

Niente vieta di portare i cellulari, che dovranno però essere consegnati alla commissione prima dell'inizio della prova.

È sempre difficile prevedere su cosa verterà la prova, ma gli anniversari ricorrenti quest'anno sono sempre un buon punto di partenza per ipotizzare.

Va detto, quest'anno può essere ricco di spunti. Innanzitutto, ricorrono nel 2025 i 240 e i 190 anni dalle nascite di due nomi illustrissimi della letteratura italiana: Alessandro Manzoni e Giosuè Carducci. Non solo: sono 760 e 35 anni dalle scomparse di Dante Alighieri e Leonardo Sciascia. Per quanto riguarda la letteratura internazionale, ricorre il 75° anniversario dalla morte di George Orwell: un tema che potrebbe essere interessante considerando l'attuale clima politico nel mondo e lo sviluppo di nuove tecnologie, come la stessa intelligenza artificiale. Ed è proprio l'AI uno dei papabili temi di attualità, insieme ai vari contesti di guerra, all'elezione di Papa Leone XIV, passando per i femminicidi e l'ambientalismo.