Iran e Israele in guerra: nuovi pesanti attacchi. Anche civili ebrei fra i morti. Trump: “Buone possibilità di accordo”

Roma, 16 giugno 2025 – Continuano gli attacchi incrociati fra Israele ed Iran. Nella notte missili iraniani hanno colpito diverse zone di Israele. In particolare due grattacieli residenziali sono stati colpiti direttamente dai missili lanciati dall'Iran nella zona di Dan, nel centro di Israele. Intanto nella notte, Trump, dopo aver proposto ieri Putin come mediatore, ha parlato nuovamente dicendosi fiducioso in un accordo. Intanto aumentano le preoccupazioni internazionali per un’escalation e ripercussioni economiche (sono state colpite anche importanti raffinerie) a livello globale in particolare sul prezzo del petrolio.

