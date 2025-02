Olly riflette sulla partecipazione all'Eurovision 2025: ecco cosa potrebbe accadere in caso di rinuncia

Dopo la vittoria al 75° Festival di Sanremo con "Balorda Nostalgia", il giovane cantautore Olly ha espresso in conferenza stampa la necessità di prendersi del tempo per decidere se rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025. Questa incertezza solleva interrogativi su cosa potrebbe succedere qualora Olly decidesse di non partecipare alla competizione europea.

Il regolamento dell'Eurovision e la designazione del rappresentante italiano

Tradizionalmente, il vincitore del Festival di Sanremo viene designato dalla RAI come rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Tuttavia, la partecipazione effettiva è subordinata all'ammissione da parte dell'EBU (European Broadcasting Union), che valuta la conformità del brano ai criteri ufficiali del concorso. Nel caso in cui il vincitore di Sanremo rifiuti la partecipazione o non consegni il modulo di accettazione nei tempi indicati, la RAI procederà a designare il rappresentante italiano seguendo l'ordine della classifica finale del Festival. Questo significa che, in caso di rinuncia di Olly, l'opportunità verrebbe offerta al secondo classificato, Lucio Corsi, e così via.

Precedenti e possibili scenari

Non sarebbe la prima volta che il vincitore di Sanremo rinuncia all'Eurovision. Nel 2016, gli Stadio, vincitori del Festival, declinarono l'invito, e al loro posto partecipò Francesca Michielin, classificatasi seconda, con il brano "No Degree of Separation" (Nessun grado di separazione). Se Olly decidesse di non partecipare, la RAI seguirebbe un procedimento analogo, offrendo la possibilità al secondo classificato di rappresentare l'Italia a Basilea, sede dell'Eurovision 2025.

Le dichiarazioni di Olly e le tempistiche decisionali

Olly, 23 anni, ha manifestato sorpresa per la vittoria a Sanremo e ha richiesto una settimana per riflettere sulla partecipazione all'Eurovision. In conferenza stampa, ha dichiarato: "Non avendo pensato di vincere Sanremo, non ho nemmeno considerato l'eventualità di una partecipazione all'Eurovision. Ho bisogno di metabolizzare". La RAI ha accolto la sua richiesta, concedendogli il tempo necessario per una decisione ponderata.

Implicazioni per l'Eurovision 2025

La partecipazione all'Eurovision rappresenta un'importante vetrina internazionale per gli artisti italiani. Una eventuale rinuncia di Olly potrebbe influenzare la strategia della RAI nella selezione del rappresentante, ma il regolamento fornisce linee guida chiare per garantire la presenza italiana al concorso. Indipendentemente dalla decisione di Olly, l'Italia avrà un suo rappresentante a Basilea, pronto a esibirsi davanti al pubblico europeo.

Mentre Olly dunque riflette sulla possibilità di partecipare all'Eurovision Song Contest 2025, il pubblico e gli addetti ai lavori attendono con interesse la sua decisione. Qualunque sia l'esito, l'Italia è pronta a presentarsi sul palco europeo, continuando la tradizione di eccellenza musicale che da sempre la contraddistingue.