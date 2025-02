Sanremo Giovani 2025, chi sono i finalisti (e da quel talent arrivano). Le modalità della gara

Sanremo, 7 febbraio 2025 – Con il Festival di Sanremo ormai alle porte, leggiamo spesso dei big che parteciperanno alla kermesse canora, dei brani che porteranno in gara o dei gossip che riguardano la loro vita privata. All’Ariston, però, ci saranno anche i giovani (le storiche ‘nuove proposte’) che quest’anno faranno gara a sé. Tenteranno di lanciare la loro carriera nella musica partendo proprio dal palco più importante d’Italia, come in passato è stato per Giorgia, Laura Pausini, Eros Ramazzotti e tanti altri. Non sono, in realtà, dei completi sconosciuti perché arrivano per lo più dal mondo dei talent, ma scopriamo chi sono gli artisti che si sfideranno per il titolo di campione di Sanremo Giovani 2025.

Vale LP e Lil Jolie

I finalisti che gareggeranno a Sanremo Giovani sono quattro e arrivano dalle selezioni di dicembre: Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba.

Vale LP e Lil Jolie – All’anagrafe Valentina Sanseverino e Angela Ciancio. Si definiscono ‘Le ragazze della Valle’ e provengono entrambe dalla provincia di Caserta. Sono amiche da 8 anni e, insieme, hanno iniziato a muovere i primi passi nella musica ma non sono sempre state un duo. Per un po’, infatti, hanno scelto strade diverse: Vale LP nel 2018 pubblicato qualche demo per divertimento su Soundcloud sfruttando le influenze musicali che la incuriosiscono e vanno dal soul, all’R&B, al funk. Lil Jolie, invece, ha collaborato con Crl Brave e Franco126 (con cui ha co-scritto l’EP ‘Soliloquio’ nel 2022) ed è stata successivamente tra gli allievi di ‘Amici 23’. Uscita dalla scuola più famosa della tv, ha pubblicato il disco ‘La vita non uccide’. A Sanremo Giovani le due hanno scelto di partecipare insieme e porteranno all’Ariston ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore’.

Alex Wyse

Alex Wyse – Cantautore giovanissimo (classe 2000) anche Alex Wyse – nome d’arte di Alessandro Rina – arriva dalla scuderia di ‘Amici’. Ha, infatti, partecipato alla ventunesima edizione del talent show classificandosi quarto nella serata finale. Dopo quell’esperienza ha pubblicato l’EP ‘Non siamo soli’ (2022) e l’anno successivo l’album ‘Ciò che abbiamo dentro’ che è stato certificato disco d’oro. Nella sua carriera ha già collaborato con artisti del calibro di Ermal Meta (con cui ha co-scritto ‘La mia canzone per te’) e Sophie and The Giants per il singolo ‘Dire fare curare’. Il suo profilo Instagram è seguito da 425mila persone. A Sanremo Giovani gareggia con la canzone ‘Rockstar’.

Settembre

Settembre – Anche Settembre (all’anagrafe Andrea Settembre) è già conosciuto al grande pubblico e soprattutto ai giovani. I brani dell’artista ventiduenne, infatti, sono diventati noti soprattutto grazie alla diffusione quasi virale su TikTok e YouTube. La sua prima apparizione in tv risale al 2019, quando partecipa a ‘The Voice’ ed entra nel team di Gigi D’Alessio. Viene eliminato nella fase delle ‘Battle’. Nel 2023 partecipa, invece, all’edizione 17 di ‘X-Factor’ ed entra nella squadra capitanata da Dargen D’Amico. Resta in gara fino alla semifinale. All’Ariston presenta il brano ‘Vertebre’.

Maria Tomba

Maria Tomba – Alla diciassettesima edizione di ‘X-Factor’ ha partecipato anche Maria Tomba (nel team di Fedez). Le sue esibizioni in pigiama – che promette di indossare anche all’Ariston – sono diventate virali online e hanno conquistato il pubblico che l’ha portata fino in finale, dove si è classificata quarta. Il suo primo EP è datato 2023 e si intitola ‘Crush’ come l’inedito che ha presentato nel corso del programma Sky. A ‘Sanremo Giovani’ è in gara con un pezzo dal titolo ‘Goodbye (voglio good vibes)’.

Chi ha selezionato i concorrenti di Sanremo giovani

I finalisti di Sanremo Giovani che si esibiranno in diretta sul palco dell’Ariston sono stati selezionati in due differenti modalità.

Il 24 ottobre 2024 sono stati annunciati i 24 artisti ammessi a ‘Sanremo Giovani’ e, per quattro martedì consecutivi, dal 12 novembre al 3 dicembre 2024, sono andate in onda su Rai2 in seconda serata, le puntate che li hanno visti come protagonisti. In ogni puntata si sono esibiti sei concorrenti, ma solo tre concorrenti per serata sono stati ammessi alla fase successiva. I vincitori delle singole puntate sono stati scelti da una commissione composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Claudio Fasulo e Carlo Conti (questi ultimi due, dietro le quinte).

I dodici artisti che hanno superato le selezioni sono stati ammessi alla semifinale e, successivamente, sei di questi sono passati alla fase finale.

Il 10 dicembre 2024 sono stati annunciati, invece, i due finalisti di ‘Area Sanremo’.

Nella serata finale, ‘Sanremo Giovani – Sarà Sanremo’, andata in onda il 18 dicembre in prima serata su Rai1 e condotta da Alessandro Cattelan e Carlo Conti, si sono esibiti gli otto finalisti che provenivano dai due differenti circuiti e, tra questi, sono stati scelti i quattro concorrenti che si esibiranno all’Ariston. Anche in questo caso è stata la commissione sopracitata a selezionare le quattro nuove proposte che sono arrivate a sfidarsi al Festival di Sanremo.

Come avverrà la gara tra i giovani

Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba si esibiranno nella serata di mercoledì 12 febbraio. Assisteremo a due scontri diretti e da ciascuna delle sfide uscirà un vincitore. I vincitori delle due sfide si esibiranno nuovamente nella serata di giovedì 13 febbraio e, tra i due, sarà eletto il vincitore di Sanremo Giovani. Sia gli scontri di mercoledì 12 febbraio che la finale di giovedì 13 febbraio saranno giudicate da tre differenti giurie (Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33% e Giuria delle Radio 33%).