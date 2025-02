Giorgia-Annalisa, duetto da brividi. Nali: “Canto con una delle mie maestre”

Sino a poco prima che Meloni diventasse Presidente del Consiglio, in Italia il nome “Giorgia” era inteso in un unico modo. Per tutti Giorgia era solo Giorgia Todrani, una delle voci più emozionanti e riconoscibili in tutta Europa.

Dall’11 al 15 febbraio Giorgia torna al Festival di Sanremo e lo fa con ‘La cura per me’, una canzone che finalmente sembra essere adeguata tanto nell’arrangiamento quanto nel testo al suo sconfinato talento e alla sua personalità magnetica.

Giorgia al Festival di Sanremo 2025

Durante la serata delle Cover, quella di venerdì 14 febbraio, Giorgia duetterà con Annalisa. Sul palco dell’Ariston porteranno ‘Skyfall’ di Adele. Due voci maestose che regaleranno un momento emozionante e sontuoso al pubblico. Due voci che si conoscono e che si apprezzano da molto tempo.

“Una delle mie grandi insegnanti di canto, suo malgrado - aveva raccontato qualche anno fa proprio Annalisa -, è stata Giorgia perché io quand'ero piccolina ho imparato tante cose cantando le sue canzoni e quindi un giorno mi piacerebbe fare qualcosa con lei... ma lei lo sa”. E infatti ecco quel qualcosa: un duetto da brividi sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Appena sarà tornata dall’esperienza sanremese, Giorgia avrà poco tempo per riposare visto che il 18 febbraio cade il quindicesimo compleanno di Samuel, il figlio di Giorgia e del compagno - ballerino e coreografo e attualmente impegnato come insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi - Emanuel Lo.