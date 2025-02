Come funziona la classifica a Sanremo 2025. Regolamento e peso dei voti serata per serata

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Il Festival di Sanremo sta per entrare nel vivo e i telespettatori affezionati lo sanno: oltre ad artisti in gara, conduttori e ospiti un ruolo fondamentale nella kermesse è ricoperto dalle giurie. Sono gli addetti ai voti, infatti, a creare effettivamente le classifiche di ogni serata che porteranno, sabato 15 febbraio, ad eleggere il vincitore dell’intero Festival 2025. Vediamo quali sono le giurie attive per questa edizione, quando voteranno e quanto peso avranno i loro giudizi sul risultato finale.

Le tre giurie di Sanremo 2025

Le giurie, per il Festival che segna il ritorno all’Ariston di Carlo Conti, saranno tre: televoto del pubblico; sala stampa, tv e web e giuria delle radio. Ciascuna di esse avrà un peso differente a seconda delle serate. Com’era già accaduto nel 2024, dunque, non ci sarà più la giuria demoscopica.

Le votazioni differenti serata per serata

Nella serata inaugurale, martedì 11 febbraio, si esibiranno tutti i cantanti e a votare sarà esclusivamente la sala stampa, tv e web. A termine della puntata non verrà svelata la classifica provvisoria completa ma solo i 5 artisti più votati (non in ordine).

Nella serata di mercoledì 12 febbraio, invece, vedremo solo metà dei big in gara salire sul palco e lo stesso accadrà, per i restanti concorrenti, giovedì 13 febbraio. In queste due serate voteranno le radio e il pubblico da casa e ciascuna delle due giurie influirà, ogni sera, per il 50% sulla classifica provvisoria. Al termine di ciascuna delle due puntate verranno svelati i 5 artisti più votati tra quelli che si sono esibiti in ogni serata (non in ordine) e, nella serata di giovedì, anche le prime 5 posizioni della classifica generale, creata grazie ai voti cumulativi delle tre puntate andate in onda.

Venerdì 14 febbraio sarà la volta di cover e duetti. Per questa serata voteranno tutte le giurie con questa influenza sul risultato: 34% televoto, 33% sala stampa tv e web, 33% radio. La classifica finale della serata di venerdì (di cui saranno svelate solo le prime 5 posizioni, questa volta in ordine) decreterà la cover vincitrice. I voti espressi, in questo caso, non influenzeranno il risultato finale che riguarda la vittoria del Festival: la gara delle cover è, infatti, una competizione a sé stante.

Il voto nella serata finale

Sabato 15 febbraio si ritornerà ai brani degli artisti e voteranno tutte le giurie (34% televoto, 33% sala stampa tv e web, 33% radio). Le votazioni della serata saranno sommate a quelle delle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e si determinerà, dunque, la classifica totale finale dei 29 big in gara. Si sveleranno le posizioni dalla 29 alla 6; i primi cinque classificati saranno annunciati, al contrario, senza tener conto dell’ordine di arrivo.

Solo per i cinque artisti che si trovano in vetta, le votazioni saranno riaperte (ancora una volta con l’influenza del 34% per il televoto, 33% sala stampa tv e web e 33% radio).

I voti ricevuti in questa trance a cinque si sommeranno a tutti quelli ricevuti nelle puntate precedenti (ad eccezione, come sempre, della serata di venerdì) perché la classifica non sarà azzerata. Solo al termine di questo segmento di voto, verrà decretato il vincitore di Sanremo 2025.

Il voto per Sanremo Giovani

Nelle serate di mercoledì 12 febbraio e giovedì 13 febbraio, parallelamente alla gara dei big, si terrà quella di Sarnremo giovani.

Mercoledì si esibiranno tutte e quattro le ‘Nuove proposte’ in due scontri diretti. A giudicarli saranno tutte le giurie (34% televoto, 33% sala stampa tv e web, 33% radio).

I vincitori delle due sfide di mercoledì, si sfideranno nella serata di giovedì 13 febbraio nella finale di categoria. Le tre giurie, con le solite percentuali di influenza, decreteranno il vincitore di Sanremo Giovani.

Come si vota da casa

Da casa è possibile votare con un SMS da telefono cellulare al numero 475 475 1 oppure con una chiamata dal telefono fisso al numero 894 001. Ogni apparecchio telefonico può esprimere un massimo di 3 voti per serata al costo di 0,50 centesimi.