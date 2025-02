Bianca Balti a Sanremo 2025: la top model italiana tra carriera, Alessandro Cutrera e la lotta contro il tumore

Bianca Balti, una delle modelle italiane più riconosciute a livello internazionale, illuminerà il palco del Teatro Ariston come co-conduttrice durante una delle serate del Festival di Sanremo 2025. La sua presenza aggiunge un tocco di eleganza e testimonia un percorso personale e professionale ricco di sfaccettature.

La carriera di Bianca

La carriera di Bianca Balti è iniziata nei primi anni 2000, quando ha firmato un contratto con l'agenzia Brave Models. La sua bellezza naturale e la sua forte presenza scenica l'hanno rapidamente portata a lavorare con alcuni dei più grandi nomi della moda, tra cui Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli, Armani, Missoni, e Versace.

È diventata anche il volto di numerose campagne pubblicitarie per marchi come Guess, L'Oréal e Intimissimi, consolidando il suo status di icona di stile. Oltre al successo sulle passerelle e nelle pubblicità, Bianca Balti ha anche dimostrato il suo talento in altri ambiti, partecipando a progetti cinematografici e televisivi.

Vita privata: il compagno Alessandro Cutrera

Nella sua vita privata, Bianca Balti ha condiviso momenti importanti con i suoi partner. Dalla relazione con Alessandro Papi, è nata la sua prima figlia, Matilde. Successivamente, si è sposata con Christian Lucidi, dal quale ha avuto la seconda figlia, Mia. Attualmente, Bianca Balti è legata sentimentalmente al manager Alessandro Cutrera. La coppia condivide una vita insieme, affrontando le sfide quotidiane e celebrando i successi reciproci.

La lotta contro il tumore

Recentemente, Bianca Balti ha condiviso pubblicamente la sua battaglia contro un tumore ovarico. La modella ha scoperto di essere portatrice del gene BRCA1, che aumenta significativamente il rischio di sviluppare tumore al seno e alle ovaie. In un'intervista, Balti ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento di isterectomia bilaterale per ridurre il rischio di sviluppare la malattia. La sua decisione di condividere apertamente la sua esperienza è un atto di coraggio e di sensibilizzazione verso un tema importante come la prevenzione e la lotta contro il cancro.

Sanremo 2025

La partecipazione di Bianca Balti a Sanremo 2025 non è solo un momento di celebrazione della sua carriera, ma anche un'opportunità per portare un messaggio di speranza e di forza a tutte le persone che stanno affrontando una sfida simile. La sua presenza sul palco dell'Ariston sarà un simbolo di resilienza e di determinazione, dimostrando che è possibile superare le difficoltà e continuare a realizzare i propri sogni. Non sono ancora noti i dettagli specifici del suo ruolo, ma si prevede che porterà eleganza e magari condividerà la sua storia, ispirando il pubblico con la sua forza e il suo coraggio.