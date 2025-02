Chi è Alex Wyse: dalla provincia comasca a Sanremo 2025, passando da Amici

Roma, 9 febbraio 2025 – Grazie al suo brano ‘Rockstar’, un “inno alla libertà”, Alex Wyse è riuscito ad approdare sul palco del Festival di Sanremo 2025. Dopo la partecipazione ad ‘Amici’ nel 2021 e il tentativo, non andato a buon fine, di cantare all’Ariston nel 2024, il giovane cantautore comasco è pronto a partecipare alla kermesse. Pronto ma emozionato: “Non riesco ancora a credere a tutto questo”, ha scritto il giovane artista sul suo profilo Instagram. E ringrazia i fan: “Senza di voi nulla di tutto questo avrebbe senso”. Dopo Sanremo, sono già in programma due live del tour ‘Non ci sono più rockstar’, a Milano e Roma.

Il cantante Alex Wyse (Ansa)

Chi è Alex Wyse

Alessandro Rina, in arte Alex Wyse, nasce a Como il 16 giugno 2000 e cresce a Turate, nella provincia comasca. A Cosmopolitan racconta di essere “cresciuto con la musica” e per inseguire il suo sogno di diventare un cantante si sposta nel Regno Unito: studia prima al Chesterton Community Colleg di Cambridge e si diploma poi al BIMM Music Institute di Londra.

Carriera

Nel 2021, tornato in Italia, Alex partecipa al talent show ‘Amici di Maria De Filippi’, superando le selezioni e affermandosi tra i migliori allievi della scuola. Arrivato alla fase serale del programma, si classifica al quarto posto. Durante la trasmissione presenta i due inediti ‘Accade’ e ‘Sogni al cielo’. Una volta uscito da ‘Amici’, grazie al grande successo di pubblico ma anche di critica, il giovane viene notato dall’etichetta 21CO, che produce il suo primo EP, ‘Non siamo soli’, che ha raggiunto la prima posizione nella classifica FIMI ed è stato promosso da un tour che ha toccato numerose città italiane. Nell’estate del 2022 sale sul palco del TIM Summer Hits e di Battiti Live. E nell’autunno dello stesso anno esce il suo primo album, ‘Ciò che abbiamo dentro’. Alla fine del 2023 Alex pubblica il singolo ‘La mia canzone per te’, scritta a quattro mani con Ermal Meta. Il suo ultimo progetto musicale, prima dell’approdo al Festival, è il singolo estivo ‘Gocce di limone’. L’artista comasco aveva già cercato di partecipare al Festival di Sanremo nel 2024, sempre attraverso Sanremo Giovani. Ma dopo aver passato la prima selezione, non era riuscito ad accedere alla finale. Quest’anno invece, con il brano ‘Rockstar’, è riuscito ad accedere all’ambito palco dell’Ariston.

Vita privata

Durante la sua partecipazione ad Amici, Alex Wyse si avvicina sentimentalmente alla ballerina e compagna di corso Cosmary. Tuttavia, poco dopo la conclusione del programma, la loro relazione si conclude, lasciando delusi i fan, molto affezionati alla coppia. A confermare la rottura, nel luglio 2021, era stata proprio Cosmary, che attraverso il suo profilo Instagram ha spiegato come il rapporto non fosse proseguito nel modo sperato. Di recente, però, alcuni indizi hanno alimentato le voci di un possibile riavvicinamento tra i due. Tra questi, un TikTok della ballerina, in cui avrebbe scelto come colonna sonora proprio ‘Un po' di te’, l’ultimo brano del suo ex.