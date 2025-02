Chi è Onur, il compagno di Cristiano Malgioglio

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Mentre Cristiano Malgioglio si prepara a calcare il palco dell'Ariston come co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, l'attenzione si concentra anche sulla sua vita privata, in particolare sulla relazione con il suo compagno turco Onur. Scopriamo chi è.

Chi è il compagno di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è attualmente legato a Onur, un uomo turco di 41 anni. La loro relazione è iniziata nel 2020, quando si sono incontrati al Gran Bazar di Istanbul. Onur gestisce una palestra a Istanbul insieme al fratello. Si sa molto poco di lui, anche per l’attenzione alla privacy da parte del cantante e autore 79enne. Dopo aver passato qualche tempo in Italia, Onur vive a Istanbul e i due si incontrano nella capitale turca. Si dice che potrebbe comparire prima o poi nella tv italiana (lo dichiarò Malgioglio a ‘Verissimo’ nell’autunno scorso). In alcune interviste recenti, Malgioglio ha detto di avere tendenzialmente innamoramenti stagionali, e che "Oggi sono felice, ho una storia, ma finirà sicuramente".

Cristiano Malgioglio - Instagram

La vita sentimentale di Cristiano Malgioglio

Nel corso degli anni, Cristiano Malgioglio ha vissuto diverse relazioni, spesso con partner più giovani e di diverse nazionalità. Prima di Onur, ha avuto una relazione con un altro uomo turco di nome Furkan, un nutrizionista di 39 anni (alcuni sostengono si tratti della stessa persona).

Nonostante la differenza d'età, Malgioglio ha sempre sottolineato l'importanza dell'affinità e della complicità nel rapporto. Riguardo alle sue storie d’amore, Malgioglio ha dichiarato: "Le mie grandi storie le ho sempre chiuse io per non soffrire, perché prima o poi mi avrebbero lasciato loro. Ho sempre avuto paura delle relazioni".

Cristiano Malgioglio a Sanremo 2025

Cristiano Malgioglio sarà uno dei co-conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti e altri ospiti. La sua presenza promette di aggiungere un tocco di originalità e carisma all'evento, grazie alla sua lunga esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo e alla sua capacità istrionica.

La partecipazione di Malgioglio a Sanremo 2025 rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo contributo alla cultura musicale italiana, consolidando la sua figura come artista poliedrico e sempre al passo con i tempi. L’artista di Ramacca ha fatto davvero la storia della musica italiana, scrivendo brani, oltre che per i suoi album, per Mina, Iva Zanicchi, Pupo, Giuni Russo, Mino Reitano e tanti altri. Negli ultimi anni ha saputo rilanciarsi come opinionista televisivo, da ‘Quelli che il calcio’ ad ‘Amici’ di Maria De Filippi.