Damiano David tocca i cuori di Sanremo. Chi era il bambino in lacrime durante l’omaggio a Lucio Dalla

Sanremo, 12 febbraio 2025 - Il Festival si tinge di bianco e nero: dopo la sfida delle Nuove Proposte, Damiano David è salito sul palco della seconda serata di Sanremo 2025 per intonare un omaggio a Lucio Dalla. La stella dei Maneskin, che da pochi mesi sta sperimentando la carriera da solista, ha cantato 'La felicità', brano del 1988, creando un momento che ha stregato e commosso il pubblico in teatro e a casa. Visibilmente emozionato ha ringraziato la platea: "Mamma mia, grazie".

Damiano David e il piccolo Vittorio a Sanremo 2025

Damiano non è stato solo sul palco: accanto a lui anche Alessandro Borghi. Una presenza già anticipata, seppur senza rivelarne il nome, dal cantante in conferenza stampa: "Siccome questo è un posto speciale, faremo qualcosa di speciale. E poi ci sarà una sorpresa, non sarò solo. Ci sarà un altro grandissimo talento". Ma insieme all'attore c'era anche Vittorio Bonvicini, suo nipote, che per l'emozione è scoppiato in lacrime. "Devo ringraziare Damiano - ha dichiarato Borghi al termine dell'esibizione - perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani".

Il vocalist dei Maneskin tornerà sul palco altre volte nel corso della serata: canterà anche 'Born with a broken heart'. Sanremo è un po' casa per Damiano, questa è la terza volta all'Ariston, la seconda come ospite. Ma il momento che nessuno potrà mai scordare è la vittoria con i Maneskin nel 2021: raramente il rock trionfa sul palco sanremese. E proprio da lì è partita la scalata al successo mondiale della band, che grazie al Festival ha avuto l'opportunità di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, vincendo e raggiungendo la notorietà internazionale.