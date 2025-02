Francesca Michielin, la crisi dopo la malattia e Davide sempre accanto

Una Francesca Michielin tutta nuova torna al Festival di Sanremo. Tutta nuova nel fisico, visto l’intervento di espianto di un rene che ha subìto nell’estate del 2023, ma anche nello spirito e nella voglia di raccontarsi. E di poter cantare, finalmente. “E’ come se mi fossi rotta, ma ora sono molto più forte di prima. Solo adesso il mio corpo è perfetto, proprio perché non lo è più - ha raccontato a Vanity Fair -. Ho vissuto un periodo di grande difficoltà perché non mi aspettavo l'intervento. Mi ha salvato la vita, ma allo stesso tempo tutti gli interventi si portano dietro un percorso in cui devi renderti conto che il tuo corpo non è più quello di prima e non ti permette di fare le cose che facevi. Per me, che con il corpo lavoro, è iniziato un momento di grandissima crisi perché non riuscivo più a cantare bene, sentivo il diaframma completamente bloccato”.

Francesca Michielin con il compagno, Davide Spigarolo (Instagram)

Francesca Michielin a Sanremo 2025 porta la canzone ‘Fango in paradiso’, dove parla della fine di una storia d’amore. Nella realtà, però, la cantautrice di Bassano del Grappa è fidanzatissima da diverso tempo con Davide Spigarolo, osteopata, personal trainer e allenatore del Gruppo Atletico Bassano del Grappa. I due stanno insieme ormai da anni e non mancano di condividere sui social network fotografie dei loro momenti insieme.