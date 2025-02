Fedez e il ritorno a Sanremo 2025. Carriera, Chiara Ferragni e scandali sempre sotto i riflettori

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Il suo profilo Instagram ha circa 14 milioni di follower e con i fan il rapper ama condividere quasi tutto sul web: la musica, gli amici, gli stati d’animo, i figli, la vita griffata, i viaggi. Il 2024 è stato per Fedez un anno che lo ha visto sempre al centro dell’attenzione mediatica, il divorzio da Chiara Ferragni, la nuova casa, la lite con l’amico Luis Sal, l’annuncio del suo ritorno a Sanremo, ultimo il “caso” Angela Montini, tutto sempre condiviso sul social. Il suo è tra i 30 nomi della 75° edizione del Festival di Sanremo 2025 ed è molto attesa la sua performance sul palco dell’Ariston, che si svolgerà dall'11 al 15 febbraio. Il rapper gareggia con il brano “Battito”.

Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, nasce a Milano il 15 ottobre 1989 sotto il segno della Bilancia. Figlio di Franco Lucia, ex orafo poi magazziniere, e di Annamaria Berrinzaghi, soprannominata Tatiana, il rapper racconta di un’infanzia lontana dai lussi: “Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro; prima solo campeggi. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo”.

Cresciuto inizialmente a Buccinasco e poi a Rozzano, nel quartiere Valleambrosia, l’adolescenza la trascorre tra l’oratorio di Corsico e le strade di Milano, tra i centri sociali e il “Muretto” di San Babila, luogo d’incontro in quegli anni per aspiranti artisti, skater e giovani rapper. Frequenta il Liceo Artistico Boccioni di Milano, ma abbandona gli studi in quarta superiore per dedicarsi completamente alla musica. Proprio tra i banchi di scuola scopre il mondo del rap, che lo porterà al successo. All’inizio della carriera si autodefinisce “diversamente rapper”, rivendicando il suo contributo nell’avvicinare con i suoi testi il rap al pop e al grande pubblico. E’ la mamma, Annamaria, a giocare un ruolo fondamentale nella gestione dei primi contratti, nel contattare case discografiche e nel trovare collaborazioni con brand. Il successo per lui arriva in fretta, ma Fedez si fa conoscere anche per il suo carattere schietto e anticonformista, che spesso lo porta a scontri accesi con personaggi pubblici, come Matteo Salvini, Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. E l’ultimo con Luis Sal, ex spalla a Muschio Selvaggio.

Il primo successo arriva con "Il mio primo disco da venduto", un lavoro che cattura l’attenzione del pubblico e lo consacra come uno degli artisti emergenti più promettenti. Ma è con il terzo album, "Sig. Brainwash - L’arte di accontentare" (2013), che arriva la grande svolta. Questo disco, che contiene collaborazioni con artisti del calibro di Elisa, Elio, Gué Pequeno, Dargen D’Amico, J-Ax e Francesca Michielin, scala le classifiche italiane grazie a brani come "Cigno Nero".

Nel 2014 Fedez fonda l’etichetta discografica Newtopia insieme a J-Ax, dando vita a progetti innovativi e lanciando nuovi talenti. Tra i suoi successi spicca l’album "Comunisti col Rolex" (2017), frutto della collaborazione con J-Ax, che si impone sia per le tematiche affrontate che per la varietà musicale. Più di recente, nel 2023, Fedez ha dominato le classifiche con il singolo "Disco Paradise", inciso con Annalisa e gli Articolo 31.

Non solo musica. Fedez ha al suo attivo anche una carriera in tv come giudice di X Factor, a cui ha partecipato per diverse stagioni e anche come “giudice” di Lol – Chi ride è fuori. Fedez è anche un imprenditore che ha investito con successo in vari settori, dalla moda al food.

Fedez ha spesso fatto parlare di sé. Dopo una relazione con l’influencer torinese Giulia Valentina, nel 2016 conosce Chiara Ferragni, celebre imprenditrice e fashion blogger. I due si sposano il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia, in una cerimonia da sogno. Dalla loro unione nascono Leone (nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood) e Vittoria (nata il 23 marzo 2021 a Milano) e la coppia felice, lancia la docuserie seguitissima “I Ferragnez”, dove condividevano momenti della loro vita familiare e dei loro progetti. Persino la malattia: Fedez, nel 2022, si è infatti dovuto sottoporre a un intervento per rimuovere un tumore al pancreas, operazione veramente delicata, il cui esito però è stato positivo. Ma la favola si interrompe nel 2024 quando la coppia annuncia il divorzio, mettendo la parola fine ad una storia d’amore che aveva conquistato milioni di fan. Lo scorso 12 dicembre, il Tribunale di Milano ha infatti pronunciato la sentenza di separazione, chiudendo un matrimonio durato circa sei anni. Fedez è noto anche per il suo impegno anche politico, ha utilizzato la sua visibilità per sensibilizzare su temi come i diritti civili, l’ambiente e la giustizia sociale. Durante la pandemia da Covid-19, insieme a Chiara Ferragni, ha lanciato a Milano una campagna fondi per sostenere il sistema sanitario, un gesto che gli vale l’Ambrogino d’Oro.

Fedez continua a essere al centro dell’attenzione. Archiviata la storia con Chiara Ferragni, il rapper è stato più volte protagonista del gossip negli ultimi mesi, accostato a diverse donne: dalla modella francese Garance Authié a Sveva Magatti, con cui è stato paparazzato in Puglia, fino a Luna Shirin Rasia, avvistata con lui in Sardegna. Tuttavia, al momento, nessuna relazione è stata ufficialmente confermata. In questi giorni è emersa una nuova indiscrezione su una presunta love story con Angelica Montini, che si sarebbe consumata mentre Fedez era ancora sposato con Chiara Ferragni. Il rapper ha smentito con decisione i rumor tramite Instagram: “L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola”.

Le sue parole arrivano dopo l’uscita della trasmissione Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha rivelato dettagli sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, parlando anche di presunti tradimenti con la 28enne milanese.

Il rapper è alto 1,74 m e ha dichiarato di aver provato quasi tutte le droghe, eccezion fatta per l’eroina, esperienza che lo ha portato a lottare contro attacchi di panico e ansia. Nel 2023, complice la pressione mediatica, affronta un periodo di balbuzie legato all’uso di psicofarmaci.

Il nome Leonardo lo ha ereditato da suo nonno paterno, originario di Lagopesole, borgo lucano in provincia di Potenza. In una intervista Fedez aveva svelato che da parte di nonna ha un legame di sangue con il temibile brigante Ninco Nanco, originario di Avigliano, uomo spietato, sì, ma da molti ritenuto un eroe dalla parte del popolo, contro i soprusi e le repressioni sabaude.

Come non ricordare i tatuaggi che gli ricoprono gran parte del corpo? Una passione iniziata a 14 anni con il consenso della mamma. Tra i tanti il più visibile è la ragnatela che gli avvolge il collo, ma spicca anche uno squalo che mangia soldi e un piccolo "raviolo" tatuato sulla mano, nomignolo che usava nell’intimità con Chiara, come celebrazione del loro amore che aveva fatto sognare milioni di fan.