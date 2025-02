Chi è Maria Tomba, da X-Factor a Sanremo. Il video della polemica

Sanremo, 8 febbraio 2025 – Con la sua personalità eccentrica e sopra le righe, Maria Tomba è pronta ad approdare sul palco del Festival di Sanremo 2025. Durante Sanremo Giovani la giovane artista veneta si è conquistata la partecipazione alla kermesse diretta da Carlo Conti.

Chi è Maria Tomba

Maria Tomba nasce a Verona nel 2002 e si avvicina fin da piccola alla musica: inizia a prendere lezione di canto e a partecipare ai primi concorsi canori all’età di 11 anni. Si forma poi seguendo corsi di musical e teatro. A 14 anni si appassione alla poesia e al cantautorato, iniziando a scrivere i suoi primi brani. Dopo il diploma, Maria Tomba lascia la sua città natale per trasferirsi a Milano, dove trova ospitalità in un convitto di suore. L’obiettivo è chiaro: inseguire il sogno di una carriera nel mondo della musica.

Maria Tomba è in gara al 75° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte

La svolta arriva nel 2023, quando la giovane artista approda a X Factor, entrando nella squadra di Fedez. Maria conquista pubblico e giudici grazie a una voce potente e a uno stile unico ed energico. All'interno del talent show, il suo primo inedito, ‘Crush’, le spalanca le porte della finale. Dopo l’esperienza televisiva, la giovane continua a farsi strada nel panorama musicale pubblicando il singolo ‘Malefica’.

Grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani 2024, Maria Tomba ha conquistato un posto di diritto nelle serate del Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte grazie al brano ‘Goodbye, voglio good vibes’.

La polemica su ‘Chi l’ha vista’

Poco dopo la sua partecipazione al talent show musicale, la giovane si è trovata al centro delle polemiche per una trovata di marketing che non è stata particolarmente gradita dai fan. Sul profilo Instagram della cantante era infatti apparso nel maggio del 2024 un video della madre che lanciava un appello: “Ciao a tutti, sono la mamma di Maria Tomba. Sto facendo questo video perché ho bisogno d’aiuto. Purtroppo, non ho notizie di Maria da qualche settimana e sono molto, molto preoccupata. Se qualcuno di voi l’avesse vista o dovesse sapere dove si trova, vi prego fatemi sapere”.

Le parole della donna hanno fatto scattare l’allarme e la clip è diventata subito virale. Ma a distanza di alcune ore, sullo stesso profilo, è apparso un video che ha svelato la verità. Nel filmato, una voce dice con tono enfatico: “Dopo l’esperienza ad X Factor, da settimane non si avevano più notizie di Maria Tomba. Ma grazie all’appello della madre e alle tante segnalazioni ricevute, siamo riusciti a trovarla“. La trovata serviva a pubblicizzare il nuovo singolo della giovane artista, ‘Chi l’ha vista’.