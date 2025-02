La seconda serata di Sanremo 2025 in diretta. Alessandro Borghi sul palco con Damiano per l’omaggio a Dalla

Sanremo, 12 febbraio 2025 - La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 vede Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio a fianco di Carlo Conti nella conduzione, mentre sul palco si esibiranno 14 artisti. Sul palco come super ospite Damiano David, insieme ad Alessandro Borghi, per rendere omaggio a Lucio Dalla. Dopo la prima classifica provvisoria di ieri, che ha premiato col voto della sala stampa e del web Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia, Brunori Sas e Simone Cristicchi, oggi ce ne sarà una seconda, questa volta stilata dal televoto e dalla Giuria delle radio che, ha spiegato Carlo Conti, "sostituisce la vecchia demoscopica". Anche stasera si conosceranno solo i primi cinque, in ordine casuale. L'effetto del voto popolare si vedrà per ora solo sulla metà degli artisti. Ogni utente potrà esprimersi non più di tre volte. La classifica dei 29 costituirà un unicum di quelle di oggi e domani.

Carlo Conti sul palco di Sanremo 2025 (Ansa)

La seconda serata in diretta