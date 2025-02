Sanremo 2025, chi è il rapper Rkomi: carriera e vita privata

Sanremo, 10 febbraio 2025 – Con il suo rap influenzato da sonorità funk e pop, Rkomi torna sul palco dell’Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper aveva fatto il suo esordio sanremese nel 2022, presentando il brano ‘Insuperabile’ e arrivando 17esimo nella classifica finale. Quest’anno il titolo del suo pezzo è ‘Il ritmo delle cose’. A TV Sorrisi e Canzoni l’artista ha raccontato di aver deciso di ritornare a Sanremo per portare l’esperienza dell’ultimo anno, “un anno importante in cui ho compiuto trent’anni e mi sono regalato del tempo, che mi ha permesso conoscere nuove parti di me”.

Il rapper Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana (Ansa)

Chi è Rkomi

Rkomi, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano nel 1994 e cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, nella periferia est della città. Mirko frequenta l'istituto alberghiero, ma lascia gli studi a 17 anni, poco prima del diploma. Durante l’adolescenza si avvicina al mondo del rap, anche grazie agli amici Tedua e Izi. Tra il 2012 e il 2014 pubblica i primi progetti musicali: Keep Calm Mixtape (con Sfaso), Cugini bella vita EP (con Pablo Asso) e il più noto Calvairate Mixtape.

La carriera musicale

Il successo arriva nel 2016, con l’EP Dasein Sollen che contiene il brano ‘Aeroplanini di carta’, in cui compare anche l’amico Izi, certificato disco di platino. E arrivano anche i primi riconoscimenti da parte di altri artisti: il cantautore Calcutta lo sceglie per aprire il suo show a Torino. Nel 2017 Mirko pubblica il suo secondo album, ‘Io in terra’, che vede la partecipazione di due grandi nomi del rap italiano: Marracash nel brano ‘Milano Bachata’ e Noyz Narcos in ‘Verme’. Con questa raccolta il rapper milanese raggiunge la vetta delle classifiche e conquista il disco d’oro.

Nell’estate del 2018 esce poi l’EP ‘Ossigeno’, in cui compaiono i nomi di Ernia, Tedua e Night Skinny. E nello stesso anno Rkomi fa una capatina nel mondo dei videogiochi, con il singolo ‘Non ho mai avuto la mia età’, realizzato in occasione dell’uscita del videogame ‘Assassin’s Creed: Origins’. Nel 2019 viene pubblicato l’album ‘Dove gli occhi non arrivano’, in cui compaiono Jovanotti, Elisa, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali. Di nuovo Rkomi scala la vetta delle classifiche e la raccolta debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI.

Tra il 2019 e il 2021 Mirko collabora ai brani di diversi artisti, tra cui Bresh, Elisa, Annalisa, Tedua, Ernia, Gaia e Madame, per poi pubblicare il suo terzo album, ‘Taxi Driver’. Una delle tracce che anticipano l’album, ‘Nuovo range’, a cui partecipa anche il collega Sfera Ebbasta, diventa un vero e proprio tormentone. Il 2021 è anche l’anno della prima partecipazione del rapper a Sanremo: con il brano ‘Insuperabile’ si classifica 17esimo nella 71esima edizione del Festival della Canzone.

Da settembre a dicembre del 2022 Rkomi partecipa come giudice alla 16esima edizione del talent show X Factor, dove porta i Santi Francesi, concorrenti della sua squadra, alla vittoria. L’anno successivo pubblica per la prima volta un joint album dalle sonarita pop con il collega Irama, con cui aveva già collaborato nei singoli ‘Luna piena’ e ‘5 gocce’. ‘No stress’, anticipato dal singolo ‘Hollywood’, viene seguito da un tour nei palazzetti.

L’ultima uscita di Rkomi risale al 6 dicembre 2024: il singolo ‘Odio, quindi sono’ segna il ritorno dell’artista alle sue origini rap.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rkomi è piuttosto riservato. È noto che nel 2022 ha avuto una relazione la presentatrice Paola Di Benedetto, ma i due si sono lasciati senza particolare clamore dopo alcuni mesi. Nell'estate del 2023 il rapper ha frequentato la modella Havana Plevani. Ora il cantante ha intrecciato una relazione con l'ex finalista di Miss Italia Viviana Vogliacco. La coppia ha ufficializzato il proprio legame con una fotografia scattata al Louvre e pubblicata sul profilo Instagram di lei.