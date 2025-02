The Kolors a Sanremo 2025: età, carriera, passioni e vita privata della band

Sanremo – I The Kolors sono oggi una delle band pop tra le più amate della musica italiana. Il gruppo è composto da Stash (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (synth), che ha sostituito Daniele Mona nel 2023. La scalata verso il successo parte da Napoli dai cugini Stash e Alex, che hanno fondato la band. Il gruppo inizia ad esibirsi con le live a Milano, in uno dei locali storici della città: Le Scimmie. Nel 2015 arriva la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, i vertici delle classifiche estive e il primo Sanremo. La band quest’anno torna in gara per la terza volta sul palco dell’Ariston.

Il percorso verso il successo dei The Kolors inizia nel 2009 a Napoli, quando i cugini Antonio e Alex Fiordispino decidono di fondare una band insieme al bassista Dario Iaculli e a Daniele Mona, che si occuperà di percussioni e sintetizzatori fino al 2022. E’ a Milano, che The Kolors si trasferiscono e qui iniziano a esibirsi nei locali della città, guadagnandosi una reputazione come band dal vivo.

Nel 2014, grazie al supporto di Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese, pubblicano il loro album di debutto "I Want". Tuttavia, è solo nel 2015 che il grande pubblico li scopre, grazie alla vittoria della quattordicesima edizione di "Amici di Maria De Filippi". Da lì, il loro successo esplode con il singolo "Everytime", che anticipa il secondo album in studio, "Out", certificato quattro volte disco di platino in Italia.

Nel 2017, la band collabora con artisti internazionali come il rapper statunitense Gucci Mane e il duo Daddy's Groove. Poco dopo, arriva il terzo album, "You", trainato dai singoli "Crazy" e "Don't Understand". Parallelamente, Stash presta la sua voce per "Assenzio", brano di J-Ax e Fedez con la partecipazione di Levante.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2024, i The Kolors tornano sul palco dell'Ariston nel 2025 con il brano "Tu con chi fai l'amore". La canzone, che unisce sonorità pop e rock, rappresenta un nuovo capitolo nella carriera della band: “Vogliamo celebrare i momenti in cui guida l’istinto, non il ragionamento”, dice Stash.

Antonio Fiordispino “Stash”, cantautore e frontman del gruppo The Kolors, nato il 7 lulgio 1989 a Caserta è fidanzato dal 2019 con Giulia Belmonte. Classe 1995, Giulia è una giornalista televisiva abruzzese. La coppia ha due bambine. L'annuncio della prima gravidanza di Giulia è stato dato durante la partecipazione di Antonio ad Amici Celebrities. Maria De Filippi ha chiamato Stash al centro dello studio e dopo avergli mostrato il filmato dell’ecografia, gli ha dato un ciondolino, regalo per la piccola in arrivo. La primogenita è nata il 3 dicembre 2020 e si chiama Grace. A distanza di due anni, il 14 agosto 2022, è nata Imagine. La coppia condivide foto e video che li ritraggono felici insieme sui social. Sogni nel cassetto? Stash è un vero fan dei Queen e in particolare di Freddie Mercury. Il suo sogno è quello di esibirsi a Wembley, nello stadio dove ha suonato la famosissima band.

Alex Fiordispino, 36 anni, è nato il 30 dicembre 1989 a Caserta ed è il batterista della band. Da diversi anni è fidanzato con Stella, content creator digitale che condivide con lui la passione per la musica. Nel corso degli anni, lo stile di Alex è cambiato radicalmente: se agli esordi sfoggiava un lungo ciuffo, oggi preferisce i capelli rasati, mettendo in mostra la sua collezione di tatuaggi, che coprono gran parte del suo corpo. Tra i più significativi, una batteria tatuata sull’addome e, sul collo e sulla testa, la scritta “Los Angeles” incastonata in un cuore in fiamme. Batterista talentuoso e presenza carismatica della band Alex è molto attivo sui social, dove vanta oltre 78.500 follower su Instagram.

Originario di Gravina, della provincia di Bari in Puglia, classe 1986, Dario Iaculli è il bassista dei The Kolors, band di cui è entrato a far parte nel 2022 (dopo l’addio del precedente bassista e tastierista Daniele Mona). In precedenza aveva lavorato come batterista per la band durante alcuni eventi musicali e nel 2023 ha partecipato alla realizzazione dell’album dei The Kolors, Italodisco (che ha ottenuto un doppio Disco di Platino e il premio di Tormentone Estivo alla Rtl 103.5 Power hits estate 2023). Ha studiato musica al Saint Louis College di Roma e al SAE Institute, prima di fondare il suo Bluescore Studio. Non si sa molto della sua vita privata, ma dai social spunta nelle foto una ragazza di nome Berenice a cui Dario dedica molti post come questo: “Buon compleanno a te @berenicezafra che bevi tisane mentre bevo del rosso. A te che ti addormenti sul divanetto dietro il dj mentre la cassa dritta va a volume altissimo. A te che mi migliori da sempre e per sempre… Love you”.