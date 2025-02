Chi è Alessandro Gervasi, il bambino prodigio del piano che interpreta Peppino Di Capri

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Raramente si vedono bambini così piccoli sul palco dell'Ariston, ma Alessandro Gervasi è certamente un caso a parte: il bambino di sei anni ha interpretato il giovane Peppino di Capri nel film biografico 'Champagne', che verrà trasmesso il 24 marzo su Rai 1. Accanto a lui Francesco Del Gaudio, che impersona la versione più 'adulta' del grande cantante campano. I due intoneranno l'omonima canzone, con Gervasi al pianoforte.

Alessandro Gervasi, 6 anni, sul palco di Sanremo 2025 per presentare il fim 'Champagne' su Peppino di Capri (Ansa)

Senza dubbio, dunque, un bambino prodigio: ha cominciato a suonare all'età di tre anni, emulando il papà, a cui deve la sua passione per la musica. "Ho iniziato a suonare durante la pandemia – racconta su Facebook –. Quando ho compiuto tre anni la mia madrina mi ha regalato una tastiera e da lì ho incominciato".

Non solo: il giovanissimo talento, originario di Buseto Palizzolo, ha anche l'orecchio assoluto, una rara capacità che permette di identificare la frequenza di un suono. Le statistiche parlano di una probabilità del 0,01% di avere questo 'dono', dovuto a un polimorfismo a singolo nucleotide nel proprio Dna.

Lo scorso novembre, il piccolo Mozart siciliano – come in molti lo hanno soprannominato – ha vinto la categoria Giovani Musicisti del Tour Music Fest, un importante concorso europeo aperto agli artisti emergenti. Prima di lui vi hanno preso parte numerose stelle del panorama musicale italiano, come Mahmood, Ermal Meta, Loredana Errore e Federica Abbate. E proprio durante la gara ha avuto luogo un incontro che fa capire come il Festival fosse scritto nel destino di Gervasi: il pianista in erba si è infatti fatto scattare una foto in braccio a Peppe Vessicchio, uno degli emblemi di Sanremo. Ma lo scorso anno Alessandro ha già suonato con un altro maestro di calibro, Pietro Adragna.

E da grandi talenti, derivano grandi ispirazioni: durante la scorsa edizione di Sanremo, che ha seguito insieme alla mamma da casa, il piccolo Alessandro non vedeva l'ora di assistere all'esibizione del grande chitarrista statunitense Stef Burns, in duetto con Il Volo sulle note 'Who wants to live forever' dei Queen.