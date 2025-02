La scaletta della prima serata di Sanremo 2025: orari di uscita di cantanti e ospiti in Pdf

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Si alza il sipario del teatro Ariston per l’edizione numero 75 del Festival di Sanremo che vede il ritorno al timone di Carlo Conti, dopo 5 edizioni condotte da Amadeus. La gara tra i cantanti è protagonista assoluta nella serata oggi, martedì 11 febbraio, la prima della kermesse, con il debutto sul palco di tutti e 29 i ‘big’ che si contendono la vittoria (qui il programma generale). Alle canzoni in scaletta si alternerà, come sempre, lo show che sarà scandito dagli ospiti: l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad manderanno un messaggio di pace. E poi l’attesissimo Lorenzo Jovanotti, fino all’esibizione di Raf dal palco esterno in piazza Colombo. Per l’esordio Conti è affiancato dagli amici Gerry Scotti e Antonella Clerici. Ce ne sarà, secondo le previsioni, fino alle 1.30 di notte, quando sarà letta la classifica provvisoria della sala stampa. Ma vediamo esattamente l’ordine di apparizione dei protagonisti di questa prima serata con gli orari di uscita previsti dalla produzione. In altre parole: ecco la scaletta ufficiale.

20.30 Primafestival con Gabriele Corsi e Bianca Guaccero

20.40 Inizia la diretta: presenta Carlo Conti

20.45 Omaggio a Ezio Bosso

20.51 Gaia

20.57 Francesco Gabbani

21.03 Ingresso Gerry Scotti

21.06 Rkomi

21.12 Noemi

21.23 Ingresso Antonella Clerici

21.26 Irama

21.32 Coma_Cose

21.38 Simone Cristicchi

21.44 Marcella Bella

21.50 Achille Lauro

22.01 Noa e Mira Awad cantano ‘Imagine’

22.10 Giorgia

22.16 Willie Peyote

22.27 Lo show di Jovanotti

22.47 Rose Villain

23.03 Olly

23.09 Elodie

23.16 Shablo ft. Guè, joshua, Tormento

23.22 Massimo Ranieri

23.28 Raf dal Suzuki stage

23.41 Tony Effe

23.47 Serena Brancale

23.53 Brunori Sas

00.00 Tg1

00.03 Modà

00.09 Scotti

00.16 Lucio Corsi

00.22 Fedez

00.38 Bresh

00.44 Sarah Toscano

00.55 Joan Thiele

01.01 Rocco Hunt

01.07 Francesca Michielin

01.13 The Kolors

01.19 Collegamento con il Dopofestival

01.28 Collegamento con Radio 2

01.30 Classifica provvisoria

