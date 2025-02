Rocco Hunt, il rapper di Salerno torna a Sanremo. Carriera, vita privata e curiosità

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Dalle sue origini campane al ritorno a Sanremo 2025 con il brano ‘Mille vote ancora’. Rocco Hunt, rapper salernitano per la precisione, ha iniziato la sua carriera a soli 11 anni, ed è riuscito a imporsi sulla scena nazionale attraverso le sue canzoni e importanti collaborazioni con i più grandi nomi della musica italiana, tra cui Neffa e Gue Pequeno, forte di 40 dischi di platino e autore di successo per tante star italiane. La sua vita privata, tra famiglia e responsabilità, svela una persona lontana dai riflettori ma profondamente legata agli affetti e alla sua terra.

Rocco Pagliarulo, alias Rocco Hunt, nasce a Salerno il 21 novembre 1994. Cresciuto nel quartiere popolare di Pastena, insieme a papà Giovanni Pagliarulo e mamma Alfonsina e ai due fratelli, Francesco e Gabriele, la musica è sempre stata per lui una via di fuga e un mezzo di espressione. A 11 anni, inizia a muovere i primi passi nel mondo dell'hip-hop, partecipando a competizioni di freestyle e affinando il suo stile unico.

Nonostante le difficoltà scolastiche (bocciato due volte) si diploma in Ragioneria, ma Rocco ha continuato a inseguire il suo sogno musicale, trovando anche un lavoro nella pescheria dello zio Francesco, dove ha imparato il mestiere e risparmiato per produrre il suo primo video. Quello stesso video, in grado di raccogliere 40 mila visualizzazioni su YouTube, è stato la chiave che gli ha aperto le porte del successo, con Sony Music che lo ha contattato per una collaborazione.

Il 2014 segna una svolta fondamentale per Rocco Hunt: vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con ‘Nu juorno buono’, un brano che racconta storie di riscatto e speranza. Da lì, la sua carriera decolla. Collabora con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali, come J-Ax, Fabri Fibra, Gue Pequeno, Neffa e Clementino, spaziando tra rap, hip-hop, pop e reggae. Il suo album d'esordio, "A verità", riscuote un ottimo successo di pubblico e critica.

Nel 2019, Rocco annuncia il suo ritiro dalla musica, sopraffatto dalle pressioni del settore. Tuttavia, dopo un periodo di riflessione e crisi, l'artista fa ritorno con il quarto album ‘Libertà’, seguito dal singolo estivo di grande successo ‘A un passo dalla luna’, realizzato con Ana Mena. Il 2021 segna la continuazione della sua collaborazione con la cantante spagnola con il brano ‘Un bacio all’improvviso’, mentre altre sue canzoni, come ‘Karaoke’ con i Boomdabash, diventano tormentoni estivi.

Rocco è sposato con Ada e padre di Giovanni, nato nel 2017. Diventato genitore a soli 22 anni, ha dichiarato che la paternità lo ha profondamente cambiato, facendolo maturare e insegnandogli a responsabilizzarsi. La famiglia è al centro della sua vita.

A 30 anni, Rocco Hunt è tra i rapper affermati del panorama italiano. Con la sua musica, riesce a toccare temi di attualità e sociali, parlando direttamente ai giovani attraverso messaggi di libertà, speranza e riscatto. Rocco, inoltre, è molto attivo sui social, dove condivide non solo la sua musica, ma anche le sue opinioni su temi di rilevanza sociale e politica. Oggi è un artista a tutto tondo, capace di unire il rap alla melodia popolare, portando sempre avanti un messaggio di libertà, speranza e riscatto.