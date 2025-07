Israele e Occidente si salveranno solo salvando Gaza

Roma, 27 luglio 2025 – È il tempo delle scelte. Non dell’inerzia e non del cinismo, che le nostre coscienze - e quelle che lasceremo in eredità ai nostri figli - pagheranno a caro prezzo. Mentre la Storia ci scivola tra le mani, verso direzioni che ci riempiono di incertezza e di paura, non possiamo continuare a guardare con prudente attendismo: il nostro sdegno, quello dell’Italia e dell’Europa, non è più un metro di misura sufficiente per rispondere alla strage che si consuma a Gaza.

Quando il dolore di un popolo diventa così acuto da trasformarsi in vergogna universale, scade il tempo delle formule evasive. E per questo riconoscere lo Stato di Palestina, oggi, diventa una di quelle scelte che segnano una linea di demarcazione tra il coraggio e l’immobilismo che finisce per farsi tacitamente complice.

L’annuncio di Emmanuel Macron, che ha scelto settembre – in occasione dell’Assemblea Generale dell’Onu – per il riconoscimento ufficiale da parte della Francia, ha “rotto un soffitto di cristallo in Occidente”, come ha sottolineato ieri anche la Cnn. Si può discutere dei tempi, della tattica geopolitica, dei rapporti con Israele e con gli Stati Uniti. Ma il senso di quell’annuncio è chiaro: senza la dignità di un riconoscimento politico, non esisterà mai la pace.

Gaza oggi è un abisso. “Qui l’umanità muore con i bambini. La fame ha la faccia dell’infanzia rubata”, scriveva Filippo Boni, tre giorni fa, su questo giornale. Gli ospedali operano senza anestesia, i neonati pesano come gattini, i genitori frugano tra le macerie per cercare il cibo che non c’è. Davanti a questo abisso, l’Occidente appare paralizzato, intrappolato tra calcoli economici, equilibrismi finora ben poco producenti rispetto alla minaccia dei dazi commerciali, paura di scontentare alleati ingombranti. Ma che cosa vale una diplomazia che teme di pronunciare la parola “giustizia”, quando la fame diventa arma di sterminio collettivo?

C’è chi paventa che il riconoscimento della Palestina premi Hamas. Daniel Cohn-Bendit, storico leader dei Verdi europei, ribalta oggi l’argomento nell’intervista che potete leggere sul Qn: “È da vent’anni che ripetiamo ‘non oggi’. Ma perché? Il riconoscimento non rafforza Hamas, anzi: ridà legittimità all’Autorità Nazionale Palestinese di Ramallah, mostra ai Palestinesi che c’è un’alternativa al terrorismo”.

Non si tratta di scegliere una parte contro l’altra, ma di affermare che la sicurezza di Israele e i diritti del popolo palestinese non sono opposti, bensì complementari. Solo due Stati riconosciuti, con confini e dignità politica, possono spezzare il ciclo della vendetta e della disperazione.

La politica non può limitarsi a invocare “tempi maturi” quando a Gaza la morte non aspetta. “Aspettare gli americani è come aspettare Godot”, avverte ancora Cohn-Bendit. L’Europa deve imparare ad avere una voce autonoma. E l’Italia non può tradire la sua vocazione storica al dialogo e alla mediazione.

Per questo è forte, e non peregrino, l’appello di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, per l’istituzione del Ministero della Pace. Non sarebbe un sogno ingenuo, ma uno strumento per rendere sistematica la promozione di una cultura nonviolenta, per coordinare mediazioni diplomatiche, missioni umanitarie, educazione alla pace. Sarebbe la risposta politica e morale a un’epoca che chiede di essere salvata da se stessa.

Il tempo delle scelte è ora. Ogni giorno di attesa è una sconfitta. Ogni bambino morto è un’accusa che la storia non dimenticherà.