Scaletta quinta serata Sanremo 2024: l’ordine di uscita dei cantanti per la finale

Sanremo, 10 febbraio 2024 – Ci siamo, il momento della verità è finalmente arrivato. Dopo una settimana da record, questa sera al teatro Ariston c’è la finale del 74esimo Festival di Sanremo. Scopriamo quindi la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti e ospiti. L’attesa per conoscere il trionfatore dell’edizione 2024 è ormai alle stelle, soprattutto dopo le polemiche e i fischi per la vittoria di Geolier nella serata cover. Dopo Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, al fianco di Amadeus nel ruolo di co-conduttore c’è Fiorello, già protagonista in questi giorni di diverse improvvisate sul palco.

Finale Sanremo 2024: l'ordine di uscita dei cantanti

Serata particolare anche per lo stesso Amadeus, alla sua ultima all’Ariston dopo cinque edizioni da conduttore e direttore artistico. Un’avventura segnata dal record fatto registrare ieri con l’appuntamento dedicato ai duetti: il 67,8% di share è il dato medio più alto di sempre per la serata del venerdì.

Per quanto riguarda la competizione, i 30 cantanti in gara si esibiscono di nuovo con i loro brani, giudicati esclusivamente tramite televoto, e alla fine sarà annunciata la classifica generale. I primi cinque artisti della graduatoria vanno incontro a una seconda tornata di giudizi, questa volta da parte delle tre giurie: sala stampa, tv e web (33%), giuria delle radio (33%) e pubblico con televoto (34%). Il più votato sarà il vincitore di Sanremo 2024.

Ospiti della serata Gigliola Cinquetti per i 60 anni di ‘Non ho l’età’, Roberto Bolle e Luca Argentero. Sulla nave Costa c’è Tedua mentre in piazza Colombo tocca a Tananai.

Sanremo 2024, la scaletta della finale