Il programma della quinta serata di Sanremo 2024: ospiti, cantanti e orari. Cosa ci aspetta stasera

Sanremo, 10 febbraio 2024 – Ci siamo. Questa sera andrà in scena (e in onda) la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2024. Una maratona canora che, al termine di cinque serate/nottate di musica, esibizioni, ospiti, superospiti e (immancabili) polemiche decreterà il vincitore della 74esima edizione del Festival della canzone italiana.

Amadeus sul palco del Festival di Sanremo

La quinta e ultima serata del Festival che sarà trasmessa come di consueto su Rai1, comincerà alle 20.40 (subito dopo il Tg1), e si concluderà a notte fonda, ben dopo la mezzanotte.

I cantanti in gara nel 74esimo Festival di Sanremo sono:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Il Volo

Alfa

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024

Chi affiancherà Amadeus nell’ultima serata del Festival? Dopo Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, protagonisti delle prime quattro serate, questa sera sul palco dell’Ariston, accanto al presentatore e direttore artistico Amadeus, salirà Fiorello.

Dopo, fra gli altri, John Travolta, Rassel Crowe, il ritorno di Giovanni Allevi, Eros Ramazzotti il teatro Ariston accoglierà una cantante che ha legato insissolubilmente il suo nome dl Festival: Gigliola Cinquetti, che celebrerà i 60 anni del brano “Non ho l'età”. Ma non solo. Nel corso della serata ci saranno anche l'étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che lanceranno la fiction Makari 3. In piazza Colombo, fuori dal teatro Ariston, questa sera si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua avrà il compito di far ballare gli ospiti (e non solo) sulla nave Costa.

Nel corso della serata finale si esibiranno ancora una volta tutti e 30 i cantanti in gara. I meccanismo delle votazioni è complesso. Durante le esibizioni potrà votare voterà solo il pubblico da casa con il Televoto. Seguiranno prima la comunicazione della classifica complessiva di tutte e cinque le serate. A quel punto si aprirà una nuova fase di votazioni e le tre giurie (Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Sala Stampa, Tv e Web) eseguiranno una nuova votazione che decreterà il vincitore.

Come ormai da tradizione gli appassionati (e non) del Festival sono attesi da una maratona canora. La proclamazione del vincitore è infatti attesa non prima delle 2.