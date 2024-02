Sanremo 2024: come funziona il televoto che decide la classifica. Così si decreta il vincitore

Il regolamento del Festival di Sanremo 2024 ha introdotto diverse novità rispetto alle passate edizioni. Fra queste la decisione di "blindare" i concorrenti, che quindi dal giorno della diffusione della lista dei cantanti in gara fra i Big non possono esibirsi in nessun programma senza l'autorizzazione della Rai, ma anche il cambio nella diffusione della classifica durante le diverse serate del Festival.

Amadeus

A Sanremo 2024, infatti, solo una volta verrà svelata la graduatoria completa. E questo avverrà nella quinta serata, ovvero quella finale. Prima della finale nessuno conoscerà i posizionamenti totali degli artisti in gara. Questo significa che si voterà più o meno alla cieca. Non del tutto, però, visto che comunque qualche dato sarà diffuso. Ma si tratterà di dati parziali. Nella prima serata del Festival di Sanremo, infatti, saranno comunicati i primi dieci artisti della classifica, nella seconda i primi cinque così come nella terza serata. La quarta, ovvero la serata delle cover, vedrà svelarsi solo la graduatoria dei primi dieci posti. Alla finale, invece, la classifica sarà data per intero. Le motivazioni di questa scelta sono varie, un aspetto fondamentale è anche quello del tempo: con trenta concorrenti sul palco, risulta importante cercare di recuperare minuti preziosi tentando di limare laddove si può.

Nella prima serata, martedì 6 febbraio, cantano tutti i 30 concorrenti in gara. Il 7 cantano quindici artisti, l’8 gli altri 15, il 9 nella serata Cover cantano tutti i 30 Big in gara e così anche nella serata finale di sabato 10 febbraio.

Nella prima serata, ovvero quella di martedì 6 febbraio votano solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Il 7 e l’8 febbraio votano il televoto e la nuova Giuria delle Radio, mentre nella serata delle Cover, venerdì 9 febbraio, votano tutti: televoto, Giuria delle Radio, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Sabato 10 febbraio, per la serata finale, vota solo il televoto he decreta i primi cinque in classifica. Dopodiché i voti vengono azzerati e i primi cinque classificati saranno al centro di una nuova votazione da parte solo delle tre Giurie: ciascun risultato ‘peserà’ per il 33% nel decretare il vincitore del Festival di Sanremo 2024.