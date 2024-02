Quanto costa la pubblicità al Festival di Sanremo 2024: le tariffe della Rai

Quanto costano gli spazi pubblicitari durante il Festival di Sanremo? Gli ascolti tv del Festival di Sanremo polverizzano ogni anno diversi record. Questo è un dato fondamentale non solo perché racconta di un programma televisivo che gode di una salute eccellente e che per quanto riguarda la tv italiana non ha eguali, ma anche perché fa in modo che la trasmissione tv e le aziende che lavorano alla sua realizzazione possano trarne benefici economici. In che modo? Il meccanismo è dei più semplici, quasi banali: più un programma è visto, più uno spazio all'interno di quel programma può essere fatto pagare cifre alte perché garantisce al marchio pubblicizzato una visibilità enorme.

Ecco spiegato il motivo per il quale una combinazione di spot all'interno di una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2024 può costare una vera fortuna. Secondo le proposte di Rai Pubblicità, gli spot all'interno di ognuna delle cinque serate sono sempre gli stessi: un golden minute nel break di apertura, 9 break interni, una telepromozione, il billboard e un break di chiusura alla finale del sabato.

Quanto costa la pubblicità al Festival di Sanremo? Rai Pubblicità ha stabilito che le vendite avvengano soprattutto in bundle, cioè tramite delle combinazioni di più spot di durata diversa spalmati lungo tutta la settimana sanremese.

Ecco le tariffe: la più bassa è quella di 35.490 euro un passaggio più uno alla chiusura della serata di sabato all'una e 45 di notte, seguono i 748.930 euro per i cinque più cinque delle 23.50, poi si passa ai milioni. Ovvero un milione 81mila euro per cinque più cinque alle 23.32, un milione 371.370 euro per cinque più cinque in avvio di puntata ovvero alle 21.15, un milione 704mila per i dieci più dieci alle 21.45 e 1.05/1.15 e un milione 727mila per i dieci più dieci alle 22.20 e mezzanotte e 40 / mezzanotte e 50.

Per dieci passaggi più dieci in una fascia compresa fra le 22.45 a mezzanotte e 15, il prezzo è di un milione 910mila euro.