Chi vince il Festival di Sanremo 2024? Su chi puntare: le quotazioni e le scommesse

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? La domanda circola ormai dal 3 dicembre, domenica nella quale il conduttore e direttore artistico Amadeus ha comunicato ufficialmente in diretta al Tg1 i nomi dei partecipanti alla gara.

Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus?

Oggi, dopo i preascolti da parte della stampa delle canzoni in gara, la situazione sembra un po' più chiara. Perlomeno per quanto riguarda i bookmaker, ovvero le società che si occupano di attribuire le quotazioni per le scommesse. Scommesse legali, sia chiaro. Si tratta di un gioco, anche se ogni anno muove un giro d'affari consistente.

Chi sono i favoriti alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2024? Non ci sono particolari sorprese per quanto riguarda le quotazioni prima dell'inizio della manifestazione - durante il Festival tutto si può sovvertire, anche perché il verdetto è realmente frutto delle votazioni delle giurie e del favore del pubblico -: d'altro canto i nomi più roboanti in questo momento non possono non guidare la truppa.

Ecco le quotazioni del vincitore del Festival di Sanremo 2024. La stampa ha premiato quella di Loredana Bertè come migliore canzone dopo i preascolti, ma secondo i bookmaker scommettere su di lei non sarebbe vincente. I due favoriti sono Alessandra Amoroso e Geolier, la cui quotazione va da 3.50 a 4. Seguono Annalisa, da 6 a 7, Angelina Mango, da 7-50 a 9, Negramaro, da 9 a 11, Il Volo da 10 a 16, Mahmood, da 12 a 15, Irama da 16 a 20, Diodato, da 16 a 25, Fiorella Mannoia, da 20 a 25, Emma e i The Kolors, da 21 a 25, Gazzelle, da 25 a 31, Mr. Rain, da 26 a 33, Nek e Renga, da 33 a 36, Sangiovanni, da 31 a 50, Ghali, da 33 a 36, Dargen D'Amico da 33 a 50, Rose Villain e Alfa, da 50 a 51, Loredana Bertè, da 50 a 71, Fred De Palma, da 51 a 75, Bigmama, da 66 a 75, La Sad, da 50 a 101, Maninni e Il Tre, da 66 a 101, Ricchi e Poveri, da 100 a 101.

Davvero la vittoria è affare solo fra Alessandra Amoroso e Geolier? In realtà no. Anzi. Diversi sono gli artisti che potrebbero farcela, quest'anno non sembra esserci un favorito vero e proprio. Difficile, peraltro, che Geolier possa vincere cantando una canzone del tutto in napoletano. Più probabile invece che la "truppa dei favoriti" possa essere composta da Annalisa, Alessandra Amoroso, Angelina Mango e Negramaro. La sorpresa potrebbe invece essere Loredana Bertè.