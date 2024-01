Biglietti Sanremo 2024, i prezzi e da quando saranno in vendita

Adesso è arrivata l'ufficialità: i biglietti per le serate del Festival di Sanremo 2024 saranno fra poco in vendita. E' stata anche finalmente fatta chiarezza sui prezzi dei tagliandi per assistere alle diverse serate al Teatro Ariston.

Come si comprano i biglietti del Festival di Sanremo 2024? Dalle 9 del 23 gennaio ci si potrà collegare al sito del Teatro Ariston creato per l'occasione. Non sarà un click day, ma di fatto lo diventerà visto che i posti all'interno del teatro sono limitati e che le richieste saranno come ogni anno altissime. Vige quindi il principio del “chi primo arriva meglio alloggia”, come si conviene ad ogni coda per acquisti online di biglietti di manifestazioni pubbliche.

Per comprare i biglietti per Sanremo 2024 è necessario fornire una serie di dati all’interno del sito del Teatro Ariston disponibile dal 23 gennaio: indirizzo mail, password, nome, cognome, cittadinanza, codice fiscale, luogo e data di nascita, numero di un documento valido e un unico file con fronte e retro del documento d'identità scelto.

Il pagamento può avvenire soltanto attraverso carta di credito. I biglietti sono nominativi, quindi non cedibili. Anche perché per entrare al Teatro Ariston sarà necessario esibire il biglietto in formato cartaceo o digitale e il relativo documento d'identità. E' possibile cambiare il nominativo dell'intestatario del biglietto solo almeno 48 ore prima accedendo al sito.

E' possibile acquistare tagliandi singoli per le singole serate. Per le prime quattro, ovvero quelle da da martedì 6 a venerdì 9 febbraio, i biglietti singoli di platea costano 200 euro cadauno. Per assistere alla finale di Sanremo 2024 il prezzo è di 730 euro. Il posto in galleria costa invece la metà: da 110 euro per le prime quattro serate e 360 euro la finale. Sono acquistabili un massimo di due biglietti a persona.