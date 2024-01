Amadeus al Festival di Sanremo 2025? Gli indizi social e le suggestioni

Amadeus alla conduzione anche del Festival di Sanremo 2025 e quindi della sesta edizione consecutiva della manifestazione? Sino ad oggi sembrava un'ipotesi impraticabile, anche perché tutto sembrava andare nella direzione di uno stop dopo il Festival che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio. E invece ora ecco che è lo stesso conduttore e direttore artistico della rassegna ad aprire una porta.

"Ho promesso all'azienda di dare una risposto su Sanremo 2025, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso. Per rispetto, il giorno dopo Sanremo 2024 ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema" ha spiegato Amadeus. Lo stesso Amadeus che domenica 3 dicembre a Domenica In da Mara Venier aveva assicurato: "Questo sarà il mio ultimo Festival di Sanremo".

Una boutade? Amadeus non prenderà in considerazione la conduzione anche dell'edizione 2025? Sarebbe così se a commentare questa dichiarazione non fosse arrivato anche l'amico e protagonista insostituibile di ogni Festival di Amadeus: "Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo… da brividi!" ha sottolineato Fiorello su Instagram.

Che possa trattarsi di un gioco? Difficile. Sicuramente da parte della Rai c'è la volontà di confermare il direttore artistico e conduttore che ha portato quello di Sanremo ad essere considerato di nuovo un palco agognato dagli artisti più importanti e a fare ascolti da record. Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe essere forse il primo targato Amadeus senza l'agente Lucio Presta al fianco del conduttore. Sarebbe quindi una bella sfida per lui. Cosa succederà? Presto per dirlo, intanto gustiamoci il Festival di Sanremo 2024.