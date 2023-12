FantaSanremo 2024, iscrizioni e regolamento: bonus, malus e fino a quando si può partecipare

FantaSanremo 2024, si parte. Le iscrizioni al fantaconcorso non sportivo di maggiore successo in Italia - più di 4 milioni di squadre iscritte e quasi 280mila leghe pubbliche e private nell'edizione 2023 - si sono aperte ufficialmente oggi, mercoledì 27 dicembre, intorno alle 11.30, ma le fantaquotazioni erano già disponibili ieri sul profilo Instagram del concorso.

Le iscrizioni al FantaSanremo 2024 sono aperte da oggi fino a lunedì 5 febbraio alle 23.59. Il Festival di Sanremo 2024 si svolge dal 6 al 10 febbraio.

Per partecipare al FantaSanremo 2024 è necessario andare sull'omonimo sito, o scaricare l'apposita app sullo smartphone, scegliere un nome per la propria squadra e iscriversi. Ogni squadra deve essere composta da cinque concorrenti in gara nella categoria Big del Festival di Sanremo 2024, di cui uno deve essere nominato capitano. A disposizione si hanno 100 Baudi, moneta ufficiale del gioco. Sul sito di FantaSanremo sono disponibili le fantaquotazioni di ogni artista. Ogni partecipante può creare un massimo di cinque squadre.

Ogni partecipante può creare una propria Lega o iscriversi ad una già esistente.

In linea di massima nulla, solo la Gloria Eterna. Diverse leghe, però, mettono in palio gift card, biglietti per concerti o promozioni varie.

I punteggi sono calcolati in automatico dal sistema. Vengono aggiornati ogni giorno nella mattinata successiva alla serata di Sanremo 2024. Nel pomeriggio, poi, vengono sistemati i punteggi che necessitano del ricorso al Var.

Sono diversi i bonus previsti dal regolamento di quest'anno: dal bonus Dargen per chi indossa gli occhiali sul palco a quello Ariete per chi porta un cappello o a quello Truppi per chi ha la canotta. Intramontabile il bonus Berti, in caso di outfit con le capesante. Bonus e malus completi si possono trovare nel regolamento.

Anche in questo caso, i malus sono numerosi. Basti pensare agli errori del presentatore nel titolo della canzone o nel nome dell'artista all'inciampo sulla scalinata del Teatro Ariston e a problemi tecnici che causino l'interruzione del brano.

Ecco il regolamento del FantaSanremo 2024.