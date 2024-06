Sanremo Giovani, il nuovo regolamento: scende il limite di età per partecipare

Il secondo atto concreto della gestione di Carlo Conti del Festival di Sanremo è compiuto. Dopo la reintroduzione della differenza di categorie fra Big e Nuove Proposte, ecco ora il regolamento di Sanremo Giovani. Che introduce alcune novità. La più importante riguarda l'età dei partecipanti.

Mentre sino all'anno scorso potevano partecipare a Sanremo Giovani gli artisti dai 16 ai 29 anni di età, quest'anno ci si abbassa: i partecipanti devono avere dai 16 ai 26 anni. Una differenza consistente.

A valutare le canzoni presentate saranno il direttore artistico e la commissione musicale da lui presieduta. Si arriverà quindi a una lista di almeno 40 artisti e a quel punto prenderanno il via le audizioni dal vivo nella storica sede di via Asiago a Roma. Da qui uscirà la lista dei 24 giovani che parteciperanno alle quattro serate, in onda il 12, il 19 e il 26 novembre e il 3 dicembre in seconda serata su Raiude, di selezione. Sei artisti proporranno poi dal vivo i propri brani, ma solo tre supereranno il turno. Tutto sarà giudicato dalla commissione musicale.

"La reintroduzione della categoria Nuove Proposte, separata da quella dei Big - dichiara il direttore artistico Carlo Conti - è intesa a costituire un concreto momento di ulteriore valorizzazione dei giovani. Il modello che è stato individuato, e anche l’abbassamento dell’età anagrafica, serve infatti a costruire un percorso di crescita lungo tre mesi, tra i vari step di Sanremo Giovani. Il tutto finalizzato a individuare i potenziali Big del futuro attraverso la sfida nella categoria Nuove Proposte di febbraio".