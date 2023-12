Biglietti Sanremo 2024, quanto costano e dove si comprano

Quando si potranno acquistare i biglietti per assistere alle serate del Festival di Sanremo 2024? La domanda si ripropone ormai da un paio di mesi, anche perché l'attesa per quello che dovrebbe essere l'ultimo Festival targato Amadeus è spasmodica. Sanremo 2024 si svolgerà dal 6 al 10 febbraio ed è già caccia al biglietto. I tagliandi per l'ingresso al Teatro Ariston di Sanremo sono pochi, anche perché a dispetto di come appare in tv la location ha spazi decisamente limitati, e non sono ancora in vendita.

Anche quest'anno, come è avvenuto nel 2023, le vendite dei biglietti per le serate del Festival di Sanremo dovrebbero aprire a metà gennaio.

I prezzi dei biglietti per Sanremo 2024 hanno subìto un aumento rispetto a quelli dello scorso anno. Per l'abbonamento di tutto e cinque le serate in platea il costo è di 1.530 euro, per quello in galleria è di 800 euro e l'ingresso ad una singola serata, tranne quella finale, è di 200 euro.

Il canale ufficiale di acquisto dei biglietti per Sanremo 2024 è anche quest'anno la biglietteria online del Teatro Ariston. Dovrebbero essere disponibili anche poco più di 500 posti per gli ospiti degli alberghi e del casinò di Sanremo. In ogni caso è consigliabile rivolgersi solo ai canali ufficiali, per evitare di incappare in possibili fregature.

Quest'anno è possibile vincere un ingresso gratis alla finale. La procedura è spiegata sul sito internet della Rai: "Vuoi essere tra i quattro fortunati giovani che saranno ospiti alla serata finale? Sei nato tra il 1994 e il 2007 e sei un abbonato Rai o figlio o nipote di un abbonato? Scrivi una e-mail entro il 10 gennaio 2024, a iniziativasanremo.canone@rai.it. Per i requisiti di partecipazione, vai al sito www.canone.rai.it"