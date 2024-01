Gigi D’Agostino, come sta adesso: dall'annuncio della malattia al Festival di Sanremo 2024

Gigi D'Agostino torna in console e lo fa sul palco galleggiante della Costa Smeralda al Festival di Sanremo 2024. Una sorpresa, ma anche la notizia che migliaia di fan aspettavano da almeno un paio d'anni. Il dj torinese, simbolo della musica dance nel mondo, è infatti lontano dalle scene ormai da diverso tempo e rivederlo a Sanremo fa tirare anche un sospiro di sollievo a moltissimi appassionati.

"Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... È un dolore costante... non mi dà pace... La sofferenza mi consuma... mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo... Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi... Mi trasmettono tanta forza... mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore... Gigi" era il messaggio su Instagram con il quale Gigi D'Agostino aveva annunciato, oltre due anni fa, di essere alle prese con una grave malattia.

Negli ultimi due anni il dj è stato piuttosto assente dai social network, eppure il suo pubblico non l'ha mai abbandonato. Basti pensare quello che è successo a fine gennaio 2022, quando l'intero Villaggio Mirafiori Sud di Torino ha improvvisto un flash mob con le canzoni storiche di Gigi D'Agostino - 'L'amour toujours' su tutte - per augurargli una pronta guarigione.

Oggi come sta Gigi D'Agostino? Le terapie continuano e di certo una malattia così importante non può essere sottovalutata. Quel che è certo è che le sue condizioni non possono che essere migliorate, visto che a Sanremo 2024 il dj tornerà finalmente a far ballare il pubblico.

Per gran parte del pubblico, quello di Gigi D’Agostino è un nome molto noto da decenni, ma i giovanissimi non hanno grande familiarità con quello che è stato ed è ancora oggi uno dei dj più simbolici ed epocali della musica dance italiana. Basti pensare a successi senza tempo come ‘Bla bla bla’, ‘La passion’, ‘Another way’.