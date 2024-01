Le case discografiche a Sanremo 2024: chi è la regina?

Quali sono le case discografiche protagoniste del Festival di Sanremo 2024? Ogni anno si fa un gran parlare di quelle che, secondo molti, sarebbero le eminenze grigie che stanno dietro tutte le posizioni di classifica del Festival. E ogni anno si procede a "ondate". C'è l'edizione in cui una specifica casa discografica porta pochi esponenti a Sanremo e quella nella quale, magari l'anno successivo, ne ha in gara numerosi.

Al Festival di Sanremo 2024 a fare la parte del leone è la casa discografica Warner, che schiera undici artisti: Annalisa, Geolier, Irama, Ghali, Loredana Berté, Rose Villain, Clara, Il Tre, The Kolors, Mr. Rain e Fred De Palma. Sony ha invece in scuderia sei concorrenti di Sanremo 2024: Big Mama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Santi Francesi, Maninni, Renga e Nek.

Tre artisti in gara con i "colori" di Universal: Mahmood, Dargen D'Amico ed Emma Marrone. Sugarmusic, ovvero la "nidiata" di Caterina Caselli, ne schiera due: Sangiovanni e i Negramaro. Carosello Records punta invece su Diodato e i Ricchi e Poveri, new entry delle ultime settimane. Una sola artista per LaTarma che può contare su Angelina Mango.

Unici esponenti della propria scuderia sono anche La Sad, la cui casa discografica è La Sad Enterprise con Believe, Alfa, con Artist First, Fiorella Mannoia, con Oyà, Sony ed Epic Records Italy, Gazzelle, con Maciste Dischi, Bnkr44, con Bomba Dischi,