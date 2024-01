Chi vince Sanremo 2024? Loredana Bertè, ma attenzione ad Angelina Mango

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? Le scommesse impazzano, i pronostici pure. Dai bookmaker ai giornalisti, agli esperti di analisi dei dati: in tanti in questi giorni si stanno lanciando in pronostici di ogni genere. E la domanda è sempre la medesima: chi vincerà Sanremo 2024? Secondo i siti di scommesse, il podio potrebbe essere tutto al femminile: Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso, con Geolier pronto ad attaccare il terzo posto.

E i giornalisti che dicono? Infodata ha analizzato i voti dati dai giornalisti di alcune delle maggiori testate italiane – Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica, Quotidiano Nazionale, Il Messaggero, Il Secolo XIX, Il Mattino, L’Unione Sarda e riviste come Vanity Fair, Oggi, Rockit, Gay.It, Wired e l’agenzia Ansa - ai preascolti delle canzoni in gara e ha stilato una classifica in base alla media dei giudizi. Ecco il podio: Loredana Bertè vincitrice, davanti ad Angelina Mango e Mahmood, con i Negramaro pronti a insidiare il terzo posto.

La classifica

L’analisi dei dati

Quindi Loredana Bertè vincerà il Festival di Sanremo 2024. Probabilmente no, per una serie di motivi. Il primo è che le canzoni al primissimo ascolto possono suscitare sensazioni differenti rispetto a quelli successivi. Ascoltando più volte un brano se ne possono apprezzare caratteristiche diverse rispetto a quelle della prima volta. E questo è un dato che non va per nulla trascurato. Per non parlare del fatto che non tutti i giornalisti ammessi ai preascolti vanno a Sanremo durante il Festival. Insomma, la giuria del Festival di Sanremo è decisamente più composita rispetto a quella presa in esame da Infodata.