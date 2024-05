Israele news in diretta. Media: Gantz darà un ultimatum a Netanyahu. Idf: “Eliminato comandante della Jihad islamica”. Ong: alto ufficiale Hezbollah ucciso da un drone

Roma, 18 maggio 2024 - In Israele è sempre più in bilico il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Dopo le critiche del ministro della Difesa, Yoav Gallant (Aveva criticato il premier per la mancanza di una strategia per Gaza dopo la guerra, ndr), anche il ministro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, sarebbe pronto a voltare le spalle al premier. Gantz ha annunciato per questa sera alle 20.30 (le 19.30 in Italia, ndr) una conferenza stampa al Kfar Maccabiah Hotel a Ramat Gan. Secondo il sito Axios il ministro del gabinetto di guerra "darà un ultimatum al premier Netanyahu sulla strategia della guerra". Ad inizio aprile Gantz aveva chiesto elezioni anticipate a settembre, e il 28 aveva dichiarato: "l ritorno degli ostaggi israeliani a casa è più importante dell'operazione militare a Rafah". I negoziati tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione di ostaggi però "sono attualmente in un vicolo cieco e non ci sono progressi", scrive Haaretz dopo aver interpellato una fonte straniera. Intanto i raid dell'aviazione israeliana non si fermano, nelle ultime 24 ore colpiti più di 70 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza, mentre sul terreno le truppe israeliane stanno operando a Rafah, Jabaliya e nel corridoio di Netzarim, fanno sapere le Idf (Forze di difesa israeliane). A Rafah è stato ucciso un alto dirigente della Jihad islamica palestinese a capo della logistica del gruppo terroristico nella zona sud della città.

La spazzatura accumulata vicino a Khan Yunis