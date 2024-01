Festival di Sanremo, i cantanti da record: chi ha vinto con Giovani e Big

La sezione Giovani del Festival di Sanremo è davvero utile? Può davvero dare il via a una carriera? C'è chi potrebbe rispondere di no, come chi ha partecipato ed è rimasto poi totalmente nell'ombra. Ma ci sono anche artisti che sono partiti dalla manifestazione musicale più longeva e seguita d'Italia per poi arrivare a conquistare il pubblico di tutta la Penisola. E alcuni anche oltre.

Basti pensare a nomi di portata internazionale come quello di Eros Ramazzotti. Il cantautore romano è uno degli esempi di volti di fatto nati proprio sul palco del Festival di Sanremo, precisamente dalla categoria delle Nuove Proposte. Eros Ramazzotti, infatti, è uno dei pochi a poter vantare un primato: aver vinto tanto la categoria riservata ai giovani quanto quella dei Big a Sanremo. Al primo successo del 1984 con 'Terra promessa', infatti, è seguito quello del 1986 con 'Adesso tu'.

Lo stesso percorso è stato seguito anche da Aleandro Baldi, primo nella sezione Novità con 'Non amarmi' in duo con Francesca Alotta nel 1992 e poi trionfatore fra i Big con 'Passerà'. Anche Marco Masini ha conquistato il successo nelle due categorie: nelle Novità nel 1990 con 'Disperato' e fra i Big nel 2004 con 'L'uomo volante'.

Un record assoluto è quello di Annalisa Minetti: nel 1998 la sua 'Senza te o con te' ha vinto tanto la categoria Giovani quanto quella dei Campioni. Arisa ha invece vinto nel 2009 fra le Nuove Proposte con 'Sincerità' e nel 2014 fra i Campioni con la canzone 'Controvento'. Francesco Gabbani, infine, ha vinto nel 2016 e nel 2017: prima nelle Nuove Proposte con 'Amen' e poi nei Campioni con 'Occidentali's Karma'.

Nel 2018 esplode il fenomeno Mahmood: vince Sanremo Giovani con ‘Gioventù bruciata’ e si qualifica per i Big dell’anno successivo. E nel 2019 vince con ‘Soldi’. Ripete il successo nel 2022 insieme a Blanco con ‘Brividi’.