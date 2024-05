Finale Amici 2024, chi vince? Favoriti e super ospite del 18 maggio

Sabato 18 maggio si svolge la finale di Amici 2024. Una finale nella quale non esisteranno più le squadre e i professori, che invece hanno accompagnato i concorrenti per tutta la stagione televisiva del talent show di Canale 5.

La finale di sabato 18 maggio vedrà sfidarsi sei concorrenti: i cantanti Holden, Sarah, Mida e Petit e i ballerini Marisol e Dustin. Sarebbero dovuti essere cinque, ma i tre giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi in semifinale hanno scelto di non eliminare nessuno dei due concorrenti arrivati al ballottaggio. E così sia Sarah sia Mida sono arrivati all’ultimo atto del programma.

Al termine della finale di Amici 2024 verranno assegnati diversi premi: quello della critica, quello delle radio, quello speciale per la comunicazione, il premio speciale Spirito Libero e il premio Keep Dreaming. Oltre a quelli di categoria e al premio di vincitore assoluto di Amici 23.

Superospite della finale di Amici 2024 in studio non poteva che essere il talento più luminoso delle ultime edizioni del talent show di Maria De Filippi: Angelina Mango, che proprio un anno fa ha festeggiato la seconda posizione in classifica generale e la vittoria del circuito di Canto. E che da Amici è partita alla conquista dell'Italia e dell'Europa.

Chi sono i favoriti alla vittoria finale di questa edizione del programma di Canale 5? Fra i ballerini in vantaggio, seppur di poco, c'è Marisol Castellanos su Dustin Taylor, mentre è nella categoria Canto che l'esito è decisamente incerto: secondo i bookmaker, la lotta è a due ovvero fra Sarah Toscano e Petit. Più indietro Holden e Mida.

A decretare chi vincerà sarà esclusivamente il pubblico. Tutto sarà deciso, infatti, dal televoto. Nessuna giuria o professore: soltanto il pubblico in studio e da casa.