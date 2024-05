Finale Amici 2024, le anticipazioni? Nessuno spoiler, sarà in diretta

Cosa succederà nella finale di Amici di Maria De Filippi? Chi vincerà Amici 2024? Sul web impazzano le previsioni. Il dato di fatto è che almeno in una categoria a trionfare sarà la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Questa formazione è riuscita nell’impresa di compiere un percorso netto: nessun concorrente del gruppo è stato eliminato durante il Serale. Entrambi i ballerini in gara provengono infatti da queste compagine e quindi i due professori hanno tutto il diritto di brindare per il primo e secondo posto nella categoria.

In attesa magari, chissà, di poter festeggiare anche la vittoria nella categoria Canto. Dove però la situazione appare più complicata, visto che i concorrenti in gara sono quattro: due della squadra Rudy Zerbi-Alessandra Celentano e due di quella guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A bocca asciutta rimarranno, invece, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

A differenza di quello che è avvenuto durante tutto il percorso del Serale di Amici, per la finale non sono previste anticipazioni visto che non ci sarà alcuna registrazione. La finale di Amici andrà in onda, infatti, sabato 18 maggio in diretta su Canale 5. Questo significa che non possono esserci fughe di notizie nè previsioni o finti avvistamenti - ricordiamo la voce secondo la quale Mida sarebbe stato avvistato in un hotel perché eliminato in semifinale, mentre in realtà il cantante è ancora in gara -, ma tutto si svolgerà sotto gli occhi del pubblico televisivo.

Alla finale saranno già usciti gli ep di quasi tutti i finalisti del talent show, tranne quello di Holden che è previsto per il 24 maggio.

Chi può vincere? Nella categoria Danza Marisol sembra essere in vantaggio nei pronostico rispetto a Dustin, nel Canto la corsa dovrebbe essere a due e i nomi dei favoriti dovrebbero essere quelli di Sarah Toscano e Petit.