Chigiana Festival 2024. Stasera torna a Siena il ’Concerto per l’Italia’

Prosegue a Siena il Chigiana International Festival per un weekend all’insegna della musica sinfonica. La manifestazione entra nel clou con gli appuntamenti più importanti in cartellone. Stasera, alle 21.30, in piazza del Campo si terrà il Concerto per l’Italia, domani (e in replica lunedì) Don Pasquale. Domenica sarà la volta della Toscanini diretta da Beatrice Venezi, sempre in piazza del Campo. Il tema della decima edizione della kermesse, intitolata Tracce, ripercorre le musiche eseguite nell’arco dei 10 anni, aggiungendo una riflessione sull’utilizzo mediatico del suono nel contesto discografico. Aspetto che verrà declinato nella sezione dedicata alla radiofonia, affidata alla web radio Chigiana RadioArte. Tracce sono, dunque, le testimonianze di queste traiettorie, delineate negli anni dall’Accademia Musicale Chigiana, dalle origini ad oggi.

Il Concerto per l’Italia vedrà la partecipazione della Filarmonica della Scala diretta da Myung-Wung Chung – in passato allievo del corso di direzione d’orchestra dell’Accademia – che farà il suo ritorno alla Chigiana a distanza di 18 anni dall’ ultimo concerto a Siena.

Il maestro dirigerà la prestigiosa formazione scaligera in un programma che accosta due capolavori assoluti di Ludwig van Beethoven: l’ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 65.

Domani tocca al nuovo allestimento di Don Pasquale di Donizetti, prodotto dal Chigiana OperaLab, con la guida di Daniele Gatti e Luciano Acocella, che vedrà la partecipazione degli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, la Verona Accademia per l’Opera Italiana, l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Accademia del Teatro alla Scala con la regia di Lorenzo Mariani.

La musica sinfonica ritorna protagonista domenica per il secondo grande concerto in piazza del Campo, che vedrà Beatrice Venezi, ex-allieva chigiana, dirigere la Filarmonica Arturo Toscanini. In programma l’Intermezzo sinfonico dalla Manon Lescaut di Giacomo Puccini, la Sinfonia del mare di Gian Francesco Malipiero e Sheherazade, la maestosa suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov tratta da Le Mille e una notte.

Il 31 luglio si terrà uno speciale appuntamento legato alla manifestazione: un concerto a cielo aperto nell’Abbazia di San Galgano. Una location molto suggestiva che vedrà la direzione di Luciano Acocella alla testa dell’Orchestra Senzaspine. In programma la Serenata in re maggiore di Brahms e della Sinfonia n. 2 di Beethoven.

Il Concerto per l’Italia, realizzato in coproduzione con il Comune di Siena, verrà trasmesso stasera in diretta televisiva da RAI-Cultura su RAI5 e in diretta radiofonica su RAI Radio3. I biglietti possono essere richiesti al 0577-220922 oppure tramite e-mail a [email protected] Maggiori informazioni sull’evento sul sito www.chigiana.org.

Martina Muzio