Chi ha vinto ‘Ora o Mai Più’: la storia di Pierdavide Carone, da Lucio Dalla a San Marino

Pierdavide Carone ha vinto l’edizione 2024-2025 di ‘Ora o Mai Più’ e lo ha fatto avendo la meglio in finale su Matteo Amantia degli Sugarfree, suo “rivale” insieme ad Antonella Bucci di tutto il programma. Durante tutte le puntate di questa stagione, infatti, sono stati questi tre artisti ad occupare quasi stabilmente le prime tre posizioni della classifica.

Chi è Pierdavide Carone? Il 36enne romano è recentemente balzato agli onori delle cronache per essere uno dei venti artisti in gara al San Marino Song Contest, il concorso musicale - la finale si svolgerà sabato 8 marzo - che rappresenta la porta d’ingresso per la repubblica sanmarinese all’Eurovision Song Contest. Pierdavide Carone partecipa al San Marino Song Contest con la canzone ‘Mi vuoi sposare?’. Gli appassionati del Festival di Sanremo e del talent show Amici di Maria De Filippi, però, conoscono il suo nome ormai da anni.

Il cantautore romano era stato il cantautore di punta dell’edizione 2009 di Amici, dove si era classificato terzo nella graduatoria finale dietro Emma Marrone e quella Loredana Errore che ha ritrovato proprio nel cast di ‘Ora o Mai Più’ e soprattutto dove aveva potuto far conoscere tre suoi brani diventati manifesti della sua visione della musica: ‘La ballata dell’ospedale’, ‘Jenny’ e Trullallero rullallà’.

Poi altre perle come ‘Di notte’ e quella ‘Per tutte le volte che…’ con la quale Valerio Scanu, suo compagno di classe ad Amici, ha vinto il Festival di Sanremo 2010. Due anni dopo è lo stesso Pierdavide Carone a partecipare al Festival in qualità di cantante in gara e lo fa con il brano ‘Nanì’, scritto insieme a Lucio Dalla. Il quale lo ha accompagnato a Sanremo anche come direttore d’orchestra. Un rapporto importante, quello fra Pierdavide Carone e Lucio Dalla. Un rapporto di grande stima umana e artistica fra i due, tanto che il cantautore romano conserva ancora il messaggio che gli aveva scritto Lucio Dalla: “Non preoccuparti di cosa ti possono dire, tu sei destinato a fare grandi cose nella musica. Fidati, tranquillo e vai avanti”.

Tuttavia, dopo la scomparsa del cantautore bolognese, la carriera di Carone ha subìto un brusco stop. A raccontarlo è stato lo stesso cantautore a ‘Ora o Mai Più’. Il quale negli anni ha affrontato la battaglia, vinta, contro un tumore e ha continuato fra alti e bassi a fare musica. Adesso ecco la vittoria del talent show condotto da Marco Liorni su Raiuno e la finale del San Marino Song Contest. E chissà che da qui possa ripartire, finalmente, una luminosa carriera per quello che è di fatto uno dei cantautori più talentuosi e creativi del panorama musicale italiano.