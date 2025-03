Pierdavide Carone vince ‘Ora o Mai Più’: cosa è successo in finale

Milano, 1 marzo 2025 – Pierdavide Carone vince ‘Ora o Mai Più’. Il cantautore, che di fatto è sempre stato al comando della classifica del talent show condotto da Marco Liorni ogni sabato sera su Raiuno, è riuscito a compiere anche l’ultimo passo e a conquistare l’accesso alla finalissima. Dove ha dovuto affrontare Matteo Amantia degli Sugarfree, altro grande favorito di questa edizione. Finalissima nella quale sono stati azzerati tutti i voti ricevuti dagli artisti nelle precedenti puntate di ‘Ora o Mai Più’ e anche nella stessa ultima serata del talent show.

E così, dopo la prima manche nella quale i concorrenti si sono esibiti prima in una cover insieme ai rispettivi coach e poi con il brano inedito interpretato da ognuno – e con il quale ognuno è tornato di fatto sul mercato discografico –, a passare alla fase finale di questa edizione del talent show sono stati loro due. Due figure diverse: più intimista Pierdavide Carone e maggiormente rock Matteo Amantia.

Avvio di puntata con Pago e Patty Pravo con ‘Il mio canto libero’ e l’inedito – ogni nuovo singolo è stato cantato solo dal concorrente che ne è titolare - ‘Fa’ che non sia per sempre’. Seconda coppia in gara: Anonimo Italiano e Riccardo Fogli con ‘Piccola Ketty’ e l’inedito ‘Lupo abbandonato’. Terza coppia in gara: Matteo Amantia e Alex Britti con ‘Bene così’ e l’inedito ‘Togliersi di torno’. Quarti in gara: Loredana Errore e Marco Masini con ‘Dedicato’ e l’inedito ‘In un abbraccio’. In gara poi arrivano Antonella Bucci e Raf con ‘Tango’ e con l’inedito ‘Sogni ribelli’. Tocca poi a Valerio Scanu e Rita Pavone con ‘Gli amori’ e l’inedito ‘Solo con una parola’. Si esibiscono quindi Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti con ‘Spaccacuore’ e l’inedito ‘Non ce l’ho con te’. Ultime in gara Carlotta con Donatella Rettore su ‘Figli delle stelle’ e l’inedito ‘Il bacio’.

Finalissima fra Matteo Amantia e Alex Britti, con ‘Oggi sono io’, e Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti, con ‘La sera dei miracoli’. E a vincere è proprio il cantautore romano.