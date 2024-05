Quanto guadagna il vincitore di Amici 2024: il montepremi in palio

Quanto guadagna chi vince Amici? Il dato di fatto è che più o meno tutti i concorrenti che sono arrivati perlomeno a metà del Serale hanno ricevuto proposte di lavoro o borse di studio, il che quindi rende difficile quantificare economicamente un introito. L'assunto di base è che partecipare al talent show di Maria De Filippi può avere per molti la funzione di un ufficio di collocamento: si studia, ci si mette in vetrina e poi, se si ha davvero talento e grinta, si può attirare l'interesse degli addetti ai lavori.

Nella finale di Amici, però, vengono assegnati premi ulteriori. Che hanno un valore economico ben preciso. Di cosa si tratta?

Il premio Keep Dreaming offerto da Marlù ha il valore di 7mila euro in gettoni d'oro, il premio speciale Amici Spirito Libero offerto da Oreo ne vale 30mila, quello per la comunicazione offerto da Tim 40mila euro e il Premio della critica offerto da Tim del valore di 50mila euro decretato dalla giuria dei giornalisti.

Poi ci sono i riconoscimenti che non hanno un valore economico preciso, ma che comunque portano indotto di riflesso, ovvero il trofeo Premio Radio.

E chi vince la categoria Canto e la categoria Danza? E il vincitore assoluto quanto guadagna? Il premio di categoria frutta 50mila euro, mentre il vincitore assoluto di Amici si porta a casa 150mila euro. Tutto in gettoni d'oro, quindi significa che è necessario togliere da ogni cifra il 22% di Iva. Insomma, tasse a parte, un bel gruzzolo per cominciare una carriera nel mondo della musica o della danza.

Al "vil denaro" del montepremi in palio va aggiunto l’indotto. E qui molto dipende dal talento, dalla grinta e anche dalla fortuna: se si riesce a imboccare la via giusta, come sta accadendo ad esempio ad Angelina Mango, si può riuscire ad andare in orbita e qui le occasioni di guadagno crescono.